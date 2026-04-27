Innovarisk tem novo seguro cibernético para empresas com serviço de resposta 24 horas por dia

A agência de subscrição Innovarisk tem uma nova solução de seguro de Riscos Cibernéticos, direcionada a empresas. Este seguro combina cobertura financeira alargada com um serviço de resposta a incidentes disponível 24 horas por dia.

A cobertura para paragem prolongada de atividade e as consequências reputacionais e legais que se seguem a um incidente cibernético são garantidas por este seguro, sendo que a cobertura de interrupção de atividade estende-se também às situações em que a paralisação decorre não de uma falha interna, mas de um ataque sofrido por um fornecedor da empresa.

Este seguro oferece ainda o reforço dos capitais seguros associados a transferências bancárias fraudulentas, em que colaboradores são induzidos a executar pagamentos com base em instruções falsas.

Para além destas coberturas, este seguro tem integrado um serviço de resposta imediata disponível 24 horas por dia com equipas que apoiam na gestão técnica, jurídica e reputacional dos incidentes.

De acordo com a Innovarisk, a aposta neste seguro ciber acontece numa altura em que o risco cibernético se afigura como uma ameaça constante e transversal. Ricardo Azevedo, Diretor da Innovarisk, sublinha que “o risco cibernético permanece como uma preocupação central” e que se está a “registar um aumento muito significativo da criminalidade informática“.

São vários os estudos de mercado que indicam que este tipo de risco é cada vez mais temido pelas empresas, sendo que no final de 2025, 54% das PME já tinha sido vítima de um ciberataque.

A Innovarisk é um agente de subscrição de seguros Não Vida desde 2013, com uma oferta especializada em diversos nichos de mercado. Atualmente, conta com 30 colaboradores, mais de 300 parceiros, 33 produtos e 20 milhões de euros de seguros em carteira.