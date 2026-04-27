Irmãos Martins concretizam venda de 18% da Martifer à Visabeira

Está dado mais um passo na concretização do acordo tripartido assinado na Martifer entre os irmãos Martins, a Visabeira e a Mota-Engil, através do qual os três controlam juntos 85,59% do capital da empresa. Segundo um comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os irmãos Martins venderam uma posição de 18% à Martifer, tornando definitivo o contrato de promessa compra e venda, inicialmente anunciado em outubro de 2024, no qual acordaram vender 24% do capital à empresa de Viseu.

“Informa-se ter sido recebido da sociedade Visabeira Indústria SGPS, S.A., a notificação de que adquiriu em 24 de abril 2026, às sociedades I’M – SGPS, S.A. e Black and Blue Investimentos S.A. (BB), a Carlos Manuel Marques Martins e a Elisabete Maria de Almeida Jesus Farreca, 18.000.000 ações, representativas de 18% do capital social da sociedade Martifer”, adianta a empresa, num comunicado enviado ao regulador. Cada ação foi vendida a 1,693 euros.

A venda estava acordada no âmbito do acordo inicialmente fechado apenas entre a I’M, dos irmãos Martins, e a Visabeira, mas que foi alterado em agosto do ano passado, para incluir a Mota-Engil, com 37,5% do capital, o que forçou o lançamento de uma oferta pública de aquisição por parte do grupo industrial de Viseu sobre a totalidade do capital que não é controlado pelos três acionistas.

“Em execução do contrato de promessa de compra e venda de ações celebrado em 2 de outubro de 2024 e, posteriormente, aditado em 5 de agosto de 2025, foi celebrado, em 24 de abril de 2026, o contrato definitivo de compra e venda de ações representativas de 18% do capital social da Martifer”, refere outro comunicado.

O mesmo comunicado detalha que “em resultado das referidas transações, a BB, Carlos Martins e Elisabete Farreca deixam de ser acionistas da Martifer, sendo que à IM continua a ser imputável uma participação correspondente a 85,59% do capital social da Martifer, em virtude da participação direta de 25,09% no capital social da Sociedade, e indireta na medida em que celebrou, no dia 5 de agosto de 2025, um acordo parassocial com a Mota-Engil e com a Visabeira, ambas sociedades detentoras de participações sociais na Sociedade (em vigor desde 29 de janeiro de 2026)”. À luz deste contrato, a Mota-Engil detém uma posição de 37,5% e a Visabeira uma de 23%.

Do bloco alienado à Visabeira, a IM vendeu 12.917.887 ações, a BB vendeu 451.853 Ações, Carlos Martins vendeu 2.200.000 ações e Elisabete Farreca vendeu 2.430.260 ações, tendo a venda sido efetuada com um preço-base unitário de 1,60 euros, “ao qual acresce o valor de 0,093 euros, correspondente ao dividendo anunciado pelo conselho de administração”.

A súmula do acordo parassocial tripartido celebrado entre a Visabeira Indústria SGPS, a I’M – SGPS e a Mota-Engil, datado de 16 de fevereiro de 2026, vem regular, ao pormenor, as relações entre estes três grandes acionistas enquanto detentores do capital da empresa de Oliveira de Frades. Está previsto que a Mota-Engil e a Visabeira se tornem os maiores acionistas, com 37,5% do capital cada, enquanto os irmãos Martins mantêm uma participação de 25%.