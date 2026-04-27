IWG abre centro de trabalho híbrido em Amarante

O primeiro centro do país da marca Open Office, da International Workplace Group (IWG), dedicada a soluções de trabalho híbrido, já abriu na cidade de Amarante, onde até então funcionava o espaço de coworking I-Side. Com capacidade para 89 postos de trabalho, este centro, que também inclui escritórios privados e áreas criativas, é apresentado com o objetivo de contribuir para a dinamização da economia local e criação de emprego.

O espaço da “principal plataforma global de trabalho, com milhares de localizações em mais de 120 países”, destina-se à “utilização independente por empresas de todas as dimensões, disponibilizando espaços funcionais e flexíveis”, evidencia o diretor-geral da IWG em Portugal.

Segundo Jorge Valdeira, este centro deverá contribuir para “reforçar o tecido empresarial local, criando condições para que mais organizações possam crescer fora dos grandes centros urbanos”.

“A abertura do novo centro em Amarante, o primeiro da marca Open Office em Portugal, representa um passo relevante na estratégia de expansão da IWG no país, ao levar soluções de trabalho flexível a cidades com elevado potencial de crescimento“, como é o caso desta cidade nortenha que, prossegue o responsável, “tem vindo a afirmar-se como um território cada vez mais dinâmico, com capacidade para atrair investimento, talento e novas empresas“.

Amarante tem um ecossistema cada vez mais competitivo, com talento, conhecimento, localização estratégica e qualidade de vida que nos permite continuar a construir um futuro mais coeso, sustentável e com mais oportunidades para todos. Jorge Ricardo Presidente da Câmara Municipal de Amarante

Nesse sentido, a IWG apostou na abertura do espaço com 650 metros quadrados de área total, reforçando também o seu “compromisso em responder à elevada procura por espaços de trabalho flexível de topo na região”.

Por seu lado, Jorge Ricardo, presidente da Câmara Municipal de Amarante, vê com bons olhos a abertura deste polo na cidade, onde encontra um “ecossistema cada vez mais competitivo, com talento, conhecimento, localização estratégica e qualidade de vida, que nos permite continuar a construir um futuro mais coeso, sustentável e com mais oportunidades para todos”.

Segundo a IWG, os modelos híbridos acarretam vantagens para funcionários e empregadores. Uma investigação recente da IWG e da consultora Arup concluiu que o trabalho híbrido pode aumentar a produtividade em 11% e permite “às organizações reduzir significativamente os seus custos operacionais, com uma poupança média de cerca de 11.000 dólares por colaborador”, argumenta a empresa detentora de marcas como Regus, Spaces, HQ e Signature, e com mais de 4.000 escritórios em 120 países.