Nova geração de fabricantes chineses no Salão Automóvel de Pequim
No Salão de Pequim, a nova geração de fabricantes chineses já não compete apenas em preço. O Grupo Chery, um dos maiores exportadores automóveis do mundo com a Omoda e Jaecoo, é um exemplo.
A indústria automóvel global entrou numa nova ordem onde a capacidade de execução, velocidade e posicionamento de marca são tão importantes como a engenharia. Durante anos, a indústria automóvel europeia olhou para os construtores chineses como players de baixo custo, focados sobretudo no mercado interno. No Salão de Pequim, a nova geração de fabricantes chineses já não compete apenas em preço, mas em estratégia, marca e velocidade de execução global.
O Grupo Chery, um dos maiores exportadores automóveis do mundo é um exemplo. Tal como os grandes grupos europeus, organiza-se como plataforma multi-brand, com propostas distintas para diferentes públicos e geografias, sendo a OMODA e JAECOO, as marcas mais relevantes para a expansão internacional com dezenas de mercados abertos na Europa e volumes já significativos.
A estratégia é entrar rapidamente, construir rede, ganhar escala e, em paralelo, investir em produção local, sinalizando o compromisso industrial com o continente. Este movimento na história da indústria recorda a estratégia dos construtores japoneses nas décadas de 80 e 90, mas com uma a velocidade muito superior.
A entrada em Portugal da OMODA &JAECOO através do Grupo JAP, insere-se numa lógica ibérica e embora o mercado nacional tenha menor dimensão, desempenha um papel relevante na consolidação da presença europeia com foco nos segmentos SUV e numa proposta de valor, combinando equipamento, tecnologia e preço.
Mais do que novos modelos, o que o Salão de Pequim revela é uma mudança estrutural na indústria automóvel global.
A China nao é hoje apenas o maior mercado do mundo mas um centro de inovação, exportação e construção de marcas globais pensadas desde a origem para competir à escala internacional, com uma leitura clara das expectativas do consumidor global.
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