Pestana estreia-se em Itália com hotel de luxo no Mont Blanc



O Pestana Hotel Group comprou o Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge, um hotel de cinco estrelas em Courmayeur, junto ao Mont Blanc, assinalando a entrada do grupo português em Itália.

A unidade, integrada na rede The Leading Hotels of the World, tem 80 quartos e suítes e deverá abrir a 5 de junho. Com esta aquisição, Itália passa a ser o 17.º mercado do Pestana.

Localizado no norte de Itália, perto da fronteira com França e a cerca de 11 quilómetros de Chamonix, o hotel reforça a aposta do grupo no segmento upper upscale e no turismo de montanha premium.

“Esta aquisição dá continuidade à nossa estratégia de diversificação e crescimento na Europa”, afirma José Roquette, chief development officer do Pestana Hotel Group, citado em comunicado. O responsável sublinha que a entrada em Itália concretiza a presença do grupo nos “cinco grandes mercados do turismo europeu”.

O Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge inclui o restaurante Chétif, o Lounge, o Il Gigante Bistrot e o La Loge du Massif, um restaurante e bar situado a 1 700 metros de altitude. A oferta de bem-estar inclui um spa em parceria com a Natura Bissé, sauna interior e exterior, banho turco, jacuzzi, circuito de águas e ginásio aberto 24 horas.