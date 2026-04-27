Pestana estreia-se em Itália com hotel de luxo no Mont Blanc
Com a aquisição do Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge, Itália passa a ser o 17.º mercado do Pestana.
O Pestana Hotel Group comprou o Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge, um hotel de cinco estrelas em Courmayeur, junto ao Mont Blanc, assinalando a entrada do grupo português em Itália.
A unidade, integrada na rede The Leading Hotels of the World, tem 80 quartos e suítes e deverá abrir a 5 de junho. Com esta aquisição, Itália passa a ser o 17.º mercado do Pestana.
Localizado no norte de Itália, perto da fronteira com França e a cerca de 11 quilómetros de Chamonix, o hotel reforça a aposta do grupo no segmento upper upscale e no turismo de montanha premium.
“Esta aquisição dá continuidade à nossa estratégia de diversificação e crescimento na Europa”, afirma José Roquette, chief development officer do Pestana Hotel Group, citado em comunicado. O responsável sublinha que a entrada em Itália concretiza a presença do grupo nos “cinco grandes mercados do turismo europeu”.
O Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge inclui o restaurante Chétif, o Lounge, o Il Gigante Bistrot e o La Loge du Massif, um restaurante e bar situado a 1 700 metros de altitude. A oferta de bem-estar inclui um spa em parceria com a Natura Bissé, sauna interior e exterior, banho turco, jacuzzi, circuito de águas e ginásio aberto 24 horas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Pestana estreia-se em Itália com hotel de luxo no Mont Blanc
{{ noCommentsLabel }}