Politécnico de Leiria desenvolve soluções para combater sinistralidade nas estradas

Desenvolver soluções para reduzir a sinistralidade nas estradas, com recurso à inovação tecnológica e análise de dados. É este o objetivo do protocolo firmado entre o Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que vai contemplar projetos de inovação, formação e partilha de conhecimento, com impacto direto na gestão da segurança rodoviária.

O IPLeiria vai, assim, apoiar a ANSR “na análise e melhoria dos dados de sinistralidade” nas estradas portuguesas. Esta parceria visa contribuir “para decisões mais eficazes no reforço da qualidade e fiabilidade dos dados provenientes das entidades oficiais, na monitorização da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e na elaboração de Planos Municipais de Segurança Rodoviária”, detalha o politécnico, esta segunda-feira, num comunicado.

O protocolo define um conjunto de eixos e áreas prioritárias de intervenção, que abrangem especialidades tão diversas como Ciência de Dados, Inteligência Artificial (IA) e Sistemas de Informação; Engenharia Civil e Infraestruturas Rodoviárias; Engenharia Mecânica, Automóvel e Mobilidade Inteligente; Investigação Aplicada, Desenvolvimento Tecnológico; e Consultoria Técnica.

“A sinistralidade rodoviária continua a ser um problema grave que exige respostas inovadoras e eficazes. Estamos empenhados em melhorar procedimentos e desenvolver soluções mais eficazes, tirando partido da tecnologia, inovação e inteligência artificial; áreas em que o IPLeiria tem experiência reconhecida”, destaca o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

Estamos empenhados em melhorar procedimentos e desenvolver soluções mais eficazes, tirando partido da tecnologia, inovação e inteligência artificial; áreas em que o IPLeiria tem experiência reconhecida. Rui Rocha Secretário de Estado da Proteção Civil

“Através desta parceria, colocamos o conhecimento científico e a capacidade tecnológica da nossa instituição ao serviço de um desafio prioritário, reforçando a ligação entre a academia e as entidades públicas, e contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras com impacto direto na segurança das pessoas”, assinalou, por sua vez, Carlos Rabadão, presidente do IPLeiria, citado na mesma nota.

Partindo do princípio de que “a redução da sinistralidade exige respostas eficazes e baseadas em dados”, Pedro Clemente, presidente da ANSR, destacou a relevância desta parceria para “responder a um problema muito difícil que necessita de uma resposta efetiva, com soluções fiáveis e que obtenham resultados com impacto na sociedade”.