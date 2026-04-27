Poluição atmosférica é um dos maiores riscos ambientais para a saúde, segundo a OMS

Neste contexto, há um conceito que está a ganhar destaque na investigação biomédica: o exposoma, um termo que abrange o conjunto de fatores a que estamos sujeitos ao longo da vida e que influenciam diretamente o funcionamento do organismo.

O exposoma faz parte do dia a dia, desde a exposição ambiental até aos hábitos pessoais ou ao ambiente em que se vive e descansa. Tudo isto configura uma espécie de «pegada invisível» que tem impacto na saúde, no nível de energia ou mesmo na capacidade de recuperação do corpo.

Durante décadas, a genética foi considerada o principal determinante da saúde. No entanto, hoje sabe-se que os genes não atuam de forma isolada. O exposoma influencia diretamente a sua expressão, modulando processos-chave como a inflamação, a regeneração celular ou o equilíbrio do sistema imunitário. Isto significa que duas pessoas com uma predisposição genética semelhante podem ter evoluções completamente distintas, dependendo do seu ambiente e estilo de vida.

Um dos elementos mais relevantes do exposoma é a qualidade do ar que respiramos diariamente; segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica é um dos maiores riscos ambientais existentes para a saúde. Muitas vezes um fator impercetível em ambientes quotidianos, como o escritório ou a casa, aquilo a que alguns especialistas chamam de poluição silenciosa pode ter um impacto cumulativo no organismo. A presença de nanopartículas, compostos químicos ou agentes biológicos em espaços fechados contribui para gerar uma carga tóxica cumulativa que o corpo tem de gerir constantemente.

Esta exposição contínua nem sempre produz efeitos imediatos, mas pode, com o tempo, resultar num ambiente inflamatório de baixo grau. Este tipo de inflamação sustentada é hoje considerado um dos fatores-chave por trás de inúmeras patologias crónicas e do próprio processo de envelhecimento.

O impacto do exposoma torna-se especialmente evidente durante o sono, um momento em que o organismo ativa os seus principais mecanismos de reparação e durante o qual fatores como o ar que se respira ou a qualidade do ambiente podem influenciar diretamente processos essenciais como a renovação celular ou o equilíbrio energético. Neste contexto, tecnologias como a Biow atuam precisamente sobre o ambiente exposómico do descanso, criando condições mais favoráveis para a respiração e contribuindo para otimizar estes processos naturais que ocorrem durante as horas de sono. Investigações realizadas pela Dra. Ana Coto, no Estúdio da BIOW em colaboração com o grupo cROS da UNIOVI, apontam para que a otimização das condições do ambiente noturno pode favorecer um descanso mais profundo e uma melhor recuperação, o que repercute diretamente no bem-estar diário.

O crescente interesse pelo exposoma reflete uma mudança de paradigma: a saúde já não é entendida apenas como a ausência de doença, mas como o resultado de múltiplos fatores interligados. Desde a qualidade do ar até aos hábitos quotidianos, cada elemento contribui para o equilíbrio do organismo.