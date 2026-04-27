BRANDS' Local Online Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Passo a passo da candidatura
Saiba como se candidatar à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros.
As candidaturas à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros já se encontram abertas. Para apoiar câmaras municipais e juntas de freguesia em todo o processo, este guia reúne os principais passos para submeter uma candidatura de forma simples, eficaz e sem falhas.
Passo 1: Confirmar a elegibilidade da entidade
Podem candidatar-se ao Prémio Autarquia do Ano câmaras municipais e juntas de freguesia, com projetos já implementados ou em fase avançada de execução, desde que demonstrem impacto positivo no território e na comunidade.
Cada entidade pode submeter uma ou mais candidaturas, em diferentes subcategorias, desde que os projetos apresentados cumpram os critérios definidos no regulamento.
Passo 2: Escolher a categoria e subcategoria adequadas
Antes de iniciar a candidatura, é fundamental identificar a categoria e subcategoria que melhor enquadram o projeto. A 7.ª edição inclui novas áreas a concurso, como o Cuidado dos Animais, bem como novas subcategorias nas áreas do Apoio Social e da Educação.
Uma escolha criteriosa contribui para uma candidatura mais clara e alinhada com os critérios de avaliação.
Passo 3: Reunir a informação essencial do projeto
Para submeter a candidatura, a entidade deverá reunir informação estruturada sobre o projeto, nomeadamente:
Identificação e contactos
- Nome da identidade concorrente;
- Nome do projeto/Iniciativa;
- Subcategoria(s) a que concorre;
- Nome do gestor da candidatura;
- Contacto de telemóvel do gestor da candidatura;
- E-mail do gestor da candidatura.
Passo 4: Enviar a candidatura por email
Projeto
Breve explanação/sumário executivo do que é o projeto, objetivos e razão da candidatura (máx. 1000 caracteres com espaços).
Desenvolvimento/apresentação
Espaço para explicar o histórico do projeto, razões/objetivos da sua criação/lançamento, descrição da implementação e principais impactos pretendidos e/ou alcançados (máx. 8000 caracteres com espaços).
Conclusão/principais resultados alcançados ou previstos
Indicar de forma objetiva os principais resultados que o projeto já alcançou ou que prevê alcançar. Destacar os impactos positivos, como melhorias, inovação, crescimento ou benefícios para a comunidade/setor (máx. 800 caracteres).
Em anexo, poderão ser enviadas imagens de suporte e ilustração ao
descritivo da candidatura.
A candidatura deve ser enviada pora o e-mail [email protected].
É importante confirmar que todos os documentos obrigatórios seguem anexados e que a informação enviada corresponde à versão final do projeto.
Passo 5: Respeitar os prazos e fases promocionais
As candidaturas decorrem até 31 de julho, estando organizadas em fases promocionais. A primeira fase permite a submissão de candidaturas com 35% de desconto até 31 de maio.
O envio atempado da candidatura permite beneficiar destas condições e evitar constrangimentos de última hora.
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