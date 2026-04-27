Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Passo a passo da candidatura

As candidaturas à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros já se encontram abertas. Para apoiar câmaras municipais e juntas de freguesia em todo o processo, este guia reúne os principais passos para submeter uma candidatura de forma simples, eficaz e sem falhas.

Passo 1: Confirmar a elegibilidade da entidade

Podem candidatar-se ao Prémio Autarquia do Ano câmaras municipais e juntas de freguesia, com projetos já implementados ou em fase avançada de execução, desde que demonstrem impacto positivo no território e na comunidade.

Cada entidade pode submeter uma ou mais candidaturas, em diferentes subcategorias, desde que os projetos apresentados cumpram os critérios definidos no regulamento.

Passo 2: Escolher a categoria e subcategoria adequadas

Antes de iniciar a candidatura, é fundamental identificar a categoria e subcategoria que melhor enquadram o projeto. A 7.ª edição inclui novas áreas a concurso, como o Cuidado dos Animais, bem como novas subcategorias nas áreas do Apoio Social e da Educação.

Uma escolha criteriosa contribui para uma candidatura mais clara e alinhada com os critérios de avaliação.

Passo 3: Reunir a informação essencial do projeto

Para submeter a candidatura, a entidade deverá reunir informação estruturada sobre o projeto, nomeadamente:

Identificação e contactos



Nome da identidade concorrente;

Nome do projeto/Iniciativa;

Subcategoria(s) a que concorre;

Nome do gestor da candidatura;

Contacto de telemóvel do gestor da candidatura;

E-mail do gestor da candidatura.

Passo 4: Enviar a candidatura por email

Projeto

Breve explanação/sumário executivo do que é o projeto, objetivos e razão da candidatura (máx. 1000 caracteres com espaços).

Desenvolvimento/apresentação

Espaço para explicar o histórico do projeto, razões/objetivos da sua criação/lançamento, descrição da implementação e principais impactos pretendidos e/ou alcançados (máx. 8000 caracteres com espaços).

Conclusão/principais resultados alcançados ou previstos

Indicar de forma objetiva os principais resultados que o projeto já alcançou ou que prevê alcançar. Destacar os impactos positivos, como melhorias, inovação, crescimento ou benefícios para a comunidade/setor (máx. 800 caracteres).

Em anexo, poderão ser enviadas imagens de suporte e ilustração ao

descritivo da candidatura.

A candidatura deve ser enviada pora o e-mail [email protected].

É importante confirmar que todos os documentos obrigatórios seguem anexados e que a informação enviada corresponde à versão final do projeto.

Passo 5: Respeitar os prazos e fases promocionais

As candidaturas decorrem até 31 de julho, estando organizadas em fases promocionais. A primeira fase permite a submissão de candidaturas com 35% de desconto até 31 de maio.

O envio atempado da candidatura permite beneficiar destas condições e evitar constrangimentos de última hora.