Qual é o emoji mais utilizado nos posts em português? ✨

A análise da Buzzmonitor mostra que o Instagram é a rede social onde mais se utilizam emojis, seguida pelo Facebook, Youtube e X.

Mais de 288 milhões de emojis foram utilizados em publicações no digital em língua portuguesa entre janeiro de 2025 e março de 2026, revelou uma análise realizada pela Buzzmonitor. A plataforma de monitorização e análise de redes sociais da Elifegroup mostra ainda quais foram os emojis mais utilizados.

Com mais de 25 milhões de menções, o emoji mais usado foi o brilho ( ✨), associado a conteúdo aspiracional, de esperança ou algo verdadeiramente especial. Logo de seguida, estão o coração vermelho (❤️) – com mais de 17 milhões de referências – e o rosto sorridente com olhos de coração (😍). Na lista de mais mencionados estão ainda o cara a “chorar a rir” (😂) e o fogo (🔥).

Por outro lado, as marcas utilizam emojis numa ótica de comunicar de forma mais imediata as mensagens que querem veicular no digital e ordenar a informação. Nesse sentido, optam por utilizar emojis como ✅, 📍 ou 🔗 para assinalar o que é mais importante, onde ir e, através do link, saber o que fazer depois, respetivamente.

“São mais comuns em promoções, conteúdos comerciais e publicações informativas. Não acompanham só a mensagem. Ajudam a estruturá-la. Por outro lado, é comum vermos emojis que assinalam ofertas, lançamentos ou urgência, numa comunicação direta com o consumidor. O foguetão (🚀), por exemplo, sugere rapidez, novidade ou algo que vale a pena ver já”, destaca a Buzzmonitor.

A análise da plataforma permitiu ainda constatar que o Instagram é a rede onde mais se utilizam emojis – 33% das referências –, seguida pelo Facebook (23%), Youtube (12%) e X (11%), sendo que as outras menções dizem respeito a sites, blogues, fóruns e outras fontes geradoras de conteúdos no digital.