Queda de grua provoca um morto em Coimbra

Um homem de 51 anos morreu esta segunda-feira, ao início da tarde, no concelho de Coimbra, na sequência da queda de uma grua, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Coimbra de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a queda de uma grua na rua das Chaves, em Eiras, nos arredores da cidade de Coimbra, foi dado cerca das 14:00.

Além de uma vítima mortal, cujo óbito foi atestado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), há ainda a registar um ferido grave, de 28 anos.

Fonte da Proteção Civil Municipal adiantou à agência Lusa que, por causas ainda desconhecidas, uma grua fixa numa obra de fundações tombou e a ponta atingiu os dois trabalhadores no solo.