Quinta de Colares à venda por 19 milhões no mercado internacional

Casal de Santa Maria, em Sintra, recebe mais de cinco mil visitantes por ano e está à venda.

O Casal Santa Maria, uma quinta do século XVIII em Colares, que recebe mais de 5.000 visitantes por ano no âmbito da sua atividade de enoturismo e eventos, está à venda por 19 milhões de euros.

Segundo a consultora imobiliária Corcoran Atlantic, que está a promover a venda do Casal de Santa Maria em regime de exclusividade para os mercados internacionais, a propriedade inclui residência principal, casa de hóspedes, capela e uma adega em funcionamento. As suas vinhas são consideradas das mais ocidentais da Europa. Combina património histórico com uso turístico e está localizada a cerca de 35 quilómetros de Lisboa e poucos minutos de Sintra e Cascais.

“Com uma atividade consolidada de enoturismo e eventos, a quinta recebe anualmente mais de 5.000 visitantes, atraídos por provas de vinho, eventos privados e estadias imersivas. Esta dinâmica transforma o espaço num ponto de encontro entre vinho, cultura, natureza e hospitalidade de excelência”; descreve em comunicaod a Corcoran Atlantic, uma subsidiária da norte-americana Corcoran, e responsável pela venda, nos EUA, dos apartamentos Karl Lagerfeld, em Lisboa.

Hugo Santos Ferreira, CEO da Corcoran Atlantic, afirma que “Lisboa e a sua envolvente têm vindo a afirmar-se como um dos destinos mais relevantes para compradores internacionais, pela combinação de qualidade de vida, autenticidade e ligação global. O Casal Sta. Maria reflete exatamente esse posicionamento: uma propriedade com caráter, enraizada na paisagem e na tradição, mas a uma curta distância de uma capital europeia dinâmica e cada vez mais procurada”. E acrescenta: “Para investidores e compradores internacionais, representa não apenas uma aquisição imobiliária, mas uma porta de entrada para um estilo de vida distintivo em Portugal”.