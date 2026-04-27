‘Rei dos Frangos’ vende posição de 16,38% na Benfica SAD a fundo norte-americano

José António dos Santos e o Grupo Valouro, SGPS celebraram um contrato de compra e venda com a Entrepreneur Equity Partners SPV V, LLC para a alienação de 3.767.400 ações da categoria B da Benfica SAD, correspondentes a 16,38% do capital social e dos direitos de voto da sociedade que gere o futebol profissional do clube da Luz.

O negócio, fechado a 23 de abril e comunicado esta segunda-feira pela Benfica SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), marca a saída do “Rei dos Frangos” – que era o maior acionista individual da SAD encarnada – e abre caminho à entrada de um segundo investidor norte-americano no capital da Benfica SAD, depois da Lenore Sports Partners, que adquiriu 5,24% em junho de 2025.

A operação está a ser feita por um veículo de investimento (SPV) sediado em Wilmington, no estado norte-americano de Delaware, ligado à Oak View Group e ao dono da Acrisure, e divide-se em duas tranches: 3.144.764 ações (13,67%) vendidas por José António dos Santos e pela mulher, Maria Isabel Gomes dos Santos, e 622.636 ações (2,71%) alienadas pelo Grupo Valouro, conforme comunicado enviado ao mercado.

A concretização do negócio está sujeita à aprovação prévia da transmissão das ações em assembleia geral da Benfica SAD, condição estatutária que limita a livre transmissibilidade das ações de categoria B, devendo ficar fechada até ao final de julho.

De acordo com a informação remetida ao regulador, a Entrepreneur Equity Partners SPV V é integralmente detida pela Entrepreneur Equity Partners JV I, LLC, cujo capital é repartido por seis beneficiários efetivos:

Francesca Bodie, com 9,2%, ex-COO da Oak View Group e filha de Tim Leiweke , o histórico executivo da indústria do desporto e do entretenimento norte-americano que deixou o cargo na operadora de arenas em outubro de 2025;

, o histórico executivo da indústria do desporto e do entretenimento norte-americano que deixou o cargo na operadora de arenas em outubro de 2025; Três sociedades do universo Walnut Hills (Entrepreneur Equity Partners, Sports and Entertainment e Investment Partners), com 7,18% cada;

(Entrepreneur Equity Partners, Sports and Entertainment e Investment Partners), com 7,18% cada; E o Gregory L. Williams Trust, com 6,11%. Walnut Hills é a marca privada de Greg Williams, cofundador e líder da corretora de seguros Acrisure, que dá nome ao estádio da equipa de futebol americano Pittsburgh Steelers (Acrisure Stadium), e que recentemente se comprometeu com uma doação histórica de 401 milhões de dólares à Michigan State University.

A operação confirma o cenário antecipado em março de 2025 pelo próprio empresário português, que em entrevista ao Jornal Económico admitia vender a posição a um fundo, condicionando-a ao “preço” e ao que o investidor pudesse “aportar ao Benfica”.

Concluído o negócio, o universo de capital norte-americano passará a controlar mais de 21% da Benfica SAD, num momento em que o Sport Lisboa e Benfica continua a deter 66,98% do capital da sociedade desportiva, e em que a entrada de profissionais com ligações ao ecossistema das arenas, dos direitos de naming e do desporto profissional dos EUA pode reabrir o debate sobre novas fontes de receita comercial e de exploração do Estádio da Luz.