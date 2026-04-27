Sistemas de IA da Amazon permitiram, no último ano, apreender 15 milhões de produtos falsificados em todo o mundo

O relatório mostra o impacto dos sistemas de IA da empresa nesta tarefa, ao permitir a apreensão de 15 milhões de produtos falsificados em todo o mundo, o encerramento de mais de 100 sites fraudulentos e a prevenção de milhões de chamadas suspeitas de burla.

Segundo informou, este relatório é uma evolução do «Relatório de Proteção de Marca» que a Amazon tem apresentado desde 2020 e faz parte do compromisso da Amazon de reforçar a confiança e a segurança na sua loja. Amplia a informação disponibilizada, abordando os esforços em matéria de proteção de marcas, fornecendo novos detalhes sobre como a empresa combate o crime organizado no comércio retalhista; garante a segurança dos produtos; e trabalha na prevenção de fraudes e na fiabilidade das avaliações. Entre as principais novidades que este documento traz está a de mostrar como os avanços nos sistemas de Inteligência Artificial (IA) estão a permitir que a proteção dos consumidores passe de uma abordagem proativa para uma preditiva, permitindo detetar ameaças antes que estas cheguem aos clientes.

Segundo Amit Argawal, vice-presidente global de Serviços aos Parceiros Comerciais da Amazon, o primeiro «Relatório sobre a Experiência de Compra Confiável da Amazon» «oferece uma visão abrangente de como as nossas equipas trabalham para proteger os clientes, apoiar os parceiros comerciais legítimos e responsabilizar os agentes mal-intencionados. Desde a colaboração com marcas e forças de segurança de todo o mundo até ao desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial (IA), que detetam ameaças antes que estas cheguem aos clientes, as nossas equipas demonstram todos os dias que gerar confiança em grande escala exige inovação constante e um trabalho incansável.»

O relatório reúne os resultados das ações da Amazon em torno de quatro pilares interligados. Um deles é evitar os problemas antes que cheguem aos clientes. “Facilitamos o processo de registo para as empresas legítimas, mas dificultamos a tarefa dos agentes mal-intencionados que ocultam a sua identidade. Todos os novos vendedores devem completar um rigoroso processo de verificação antes de poderem vender na nossa loja”, assinalou a empresa.

Além disso, monitoriza continuamente a atividade do vendedor nas diferentes fases do seu percurso na loja. «Com a nossa tecnologia automatizada e ferramentas de IA, analisamos diariamente milhares de milhões de tentativas de alteração nas páginas de detalhes dos produtos, à procura de sinais de possíveis abusos. Os sistemas multimodais também analisam simultaneamente milhares de milhões de sinais — incluindo texto, imagens, comportamento do vendedor e padrões da cadeia de abastecimento — para ajudar a identificar possíveis abusos antes que cheguem aos clientes», destacou.

Além disso, lançou o programa de validação direta de produtos, que permite trabalhar diretamente com laboratórios de segurança acreditados para verificar a conformidade regulamentar dos produtos na sua loja. Da mesma forma, implementou uma solução chamada Omniscan, um sistema que captura imagens das seis faces de cada produto que chega a um centro logístico da Amazon e verifica com IA todos os detalhes de segurança: nomes de marca, avisos, data de validade, endereços… O objetivo deste sistema é garantir que os clientes disponham de informações de segurança precisas e completas quando compram um produto, bem como reduzir a complexidade para os vendedores. Desde o seu lançamento, o Omniscan gerou imagens para mais de 12 milhões de produtos diferentes.

Para proteger a integridade das avaliações dos clientes, os seus sistemas analisam milhares de pontos de dados em milhares de milhões de avaliações antes de estas serem publicadas na loja. A empresa utiliza os conhecimentos adquiridos na análise de avaliações desde 1995 para detetar conteúdo falso ou abusivo. Em 2025, bloqueou proativamente centenas de milhões de avaliações falsas suspeitas na sua loja.

Ao integrar, em tempo real, sinais provenientes das redes sociais e de outros retalhistas, a Amazon afirmou que consegue antecipar possíveis infrações mesmo antes de as marcas partilharem os seus novos elementos de propriedade intelectual. «Em 2025, as nossas equipas anteciparam com sucesso um ataque de agentes mal-intencionados a um novo produto de marca viral que era tendência nas redes sociais, bloqueando as descrições de produtos infratores oito dias antes de a própria marca nos ter partilhado a sua propriedade intelectual e elementos de marca», afirmou.

Além disso, a Amazon lançou o SENTRIX, uma nova tecnologia de inteligência artificial para combater os esquemas de phishing, que permite identificar e eliminar sites suspeitos de phishing ainda mais rapidamente. O SENTRIX aumenta as suas capacidades de proteção proativa, analisando mais de 50 000 URLs suspeitas todas as semanas. A eliminação bem-sucedida de URLs de phishing aumentou em mais de 10% em 2025, o que melhora a sua capacidade de impedir que os golpes de suplantacão afetem os clientes.

A Amazon referiu que combate os agentes mal-intencionados abordando várias vertentes da sua atividade ilegal, incluindo a prevenção global de fraudes, o crime organizado no comércio a retalho, o cibercrime, a luta contra a contrafação e a fraude em devoluções e reembolsos.

Segundo informou, desde o seu lançamento em 2020, a Unidade Contra Crimes de Contrafação da Amazon processou mais de 32 000 agentes mal-intencionados através de ações judiciais e processos penais em 14 países. Em 2025, identificou e apreendeu mais de 15 milhões de produtos falsificados em todo o mundo, enquanto as suas ações judiciais levaram ao encerramento de mais de 100 sites que tentavam facilitar avaliações falsas e fraudes dirigidas à loja da Amazon.

Em Espanha, a colaboração com os Mossos d’Esquadra permitiu desmantelar uma organização criminosa que tinha o seu centro de operações na Catalunha e que se especializava no roubo de mercadorias, através de rotas por toda a Europa. No ano passado, a colaboração da Amazon com as forças da ordem e as marcas chinesas resultou em mais de 70 operações locais bem-sucedidas contra fabricantes, fornecedores e distribuidores de produtos falsificados. Estas ações resultaram em condenações penais, incluindo multas e penas de prisão.

Em 2025, contactou diretamente milhões de clientes para os informar sobre a segurança dos produtos que tinham adquirido e colaborou com 34 organizações de consumidores para divulgar informações de segurança sobre 71 temas-chave em sete países.

A Amazon acrescentou que a página «As suas retiradas de produtos e alertas de segurança» garante que, quando um governo anuncia uma retirada de produto, cada cliente afetado receba uma notificação personalizada com um link direto para os detalhes do risco e as suas opções de reembolso, devolução ou reparação. «Colaboramos com governos, organizações de segurança e grupos de defesa do consumidor de todo o mundo, garantindo que todos os consumidores tenham acesso ao conhecimento e às ferramentas de que necessitam para comprar com confiança e segurança.»

Na apresentação do relatório em Espanha, a Amazon contou com a presença da organização de consumidores Asufin (Associação de Utilizadores Financeiros) e da Polícia Nacional, que debateram a importância de proteger os consumidores no mundo online. Segundo Patricia Suarez, presidente e CEO da Asufin, «o fundamental é criar um ambiente seguro, para que os consumidores saibam que podem comprar com tranquilidade. Isso consegue-se com muito trabalho e corresponsabilidade entre todas as partes». Por seu lado, Antonino Juan Flores Rodríguez, chefe do 2.º Grupo de Fraude no Comércio Online, salientou que «todos os intervenientes no comércio online temos de oferecer ao consumidor um serviço de segurança robusto».