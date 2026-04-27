Ataque ao Irão

Direto Teerão apresenta nova proposta para reabrir o estreito de Ormuz

  • ECO
  • 7:23

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão aterrou na Rússia para procurar apoio de Putin. Trump diz "liguem-nos" para negociar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Teerão apresenta nova proposta para reabrir o estreito de Ormuz

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lucro da Galp dispara 41% para 272 milhões no 1º trimestre

Shrikesh Laxmidas,

O resultado compara com a estimativa média de 276 milhões de euros no ‘consensus’ dos analistas. Empresa diz que continua a prever acordo com espanhola Moeve em meados deste ano.