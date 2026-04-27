Guerra na Europa

Varsóvia e Kiev vão criar exército de drones para proteger Europa

  • Lusa
  • 11:48

Polónia vai criar em conjunto com a Ucrânia um "exército de drones" para reforçar a segurança do espaço aéreo europeu contra a agressão russa e alcançar "um salto tecnológico sem precedentes".

A Polónia vai criar em conjunto com a Ucrânia um “exército de drones”, aproveitando a experiência militar ucraniana para reforçar a segurança do espaço aéreo europeu contra a agressão russa, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro polaco.

O projeto foi anunciado por Donald Tusk durante a conferência “Caminho para a Reconstrução da Ucrânia”, realizada em Rzeszow (leste da Ucrânia). O encontro contou com a presença da primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, sendo que a conferência técnica sobre “Defesa e Segurança” serve de antecipação à cimeira sobre a reconstrução da Ucrânia, que vai decorrer em Gdansk, Polónia, no próximo mês de junho.

Segundo o chefe do Executivo da Polónia, Donald Tusk, o plano pretende alcançar “um salto tecnológico sem precedentes” no desenvolvimento de aparelho aéreos não tripulados de combate, graças ao “conhecimento técnico e à experiência em drones” das forças ucranianas.

O “exército” de drones vai consistir numa frota moderna e extensa de sistemas não tripulados concebidos para proteger o espaço aéreo polaco e europeu de ataques aéreos. Para implementar o projeto, Tusk especificou que vão ser usados fundos polacos e da União Europeia.

Durante o discurso, Donald Tusk referiu-se ao futuro da Ucrânia, alertando que não pode haver reconstrução se o agressor “não cessar a guerra”, referindo-se à Rússia.

As forças russas invadiram a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia, e lançaram uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.

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