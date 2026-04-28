5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o primeiro-ministro vai apresentar o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). Já o INE vai divulgar dados do turismo e o Banco de Portugal o resultado do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito. A marcar o dia está ainda os dados do crude e o início da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Montenegro apresenta PTRR

Pelas 17h, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai apresentar o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). Este programa foi anunciado em fevereiro na sequência das consequências da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta por Portugal. As linhas gerais assentam em três pilares: recuperação, centrado na resposta às populações e empresas afetadas; resiliência, virado para infraestruturas e capacidade de planeamento, prevenção e adaptação; e transformação, vocacionado para integrar outras reformas em curso.

Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito

O Banco de Portugal divulga, esta terça-feira, o resultado do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito no primeiro trimestre de 2026. No último levantamento, revelado em fevereiro, houve um ligeiro aumento da restritividade da oferta de crédito. As tensões relacionadas com a guerra comercial contribuíram para uma “postura de maior aversão ao risco” dos bancos portugueses.

INE divulga dados de turismo

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar esta terça-feira os dados sobre a procura turística dos residentes, referentes ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, as viagens realizadas pelos residentes em Portugal cresceram 8%, totalizando 8,9 milhões. As deslocações em território nacional mantiveram a trajetória de crescimento (+9,1%), atingindo 7,6 milhões (85,1% do total). Também as viagens com destino ao estrangeiro registaram um aumento de 2,1%, totalizando 1,3 milhões de deslocações (14,9% do total).

API revela inventários de crude

Numa altura em que os preços do combustíveis estão sobre pressão, a associação comercial American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados dos stocks de crude nos EUA na semana terminada a 25 de abril. As esperanças de reativar os esforços de paz diminuíram durante o fim de semana, depois de Presidente dos EUA, Donald Trump, ter cancelado uma viagem planeada a Islamabad dos seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner, mesmo com a chegada do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, ao Paquistão.

Fed começa reunião de dois dias

Começa esta terça-feira a reunião de política monetária de dois dias do Comité do Mercado Aberto da Reserva Federal norte-americana (Fed), possivelmente a última de Jerome Powell como presidente do banco central norte-americano. Esta reunião decorre numa altura em que os preços da energia continuam elevados e a guerra entre os Estados Unidos e o Irão está num impasse, devendo prolongar a incerteza sobre as perspetivas económica e de política monetária.