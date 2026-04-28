“A guerra está muito próxima da Europa, não estamos prontos para a guerra”

“Não estamos em guerra, os países europeus [da União Europeia], mas a guerra está muito perto, na Ucrânia e no Médio Oriente. Há este alerta, é bom perceber isso, mas não chega. Não estamos prontos para a guerra”, afirmou Éric Trappier, CEO da francesa Dassault Aviation, no debate com Micael Johansson, CEO da Saab, durante a convenção da ASD, que decorreu esta terça-feira em Portugal.

“Precisamos de preparar-nos, de ser fortes para o futuro, antecipar novas guerras. A antecipação é a chave, o stock [de armamento] está vazio porque não estávamos em guerra antes. Podemos fazê-lo juntos? Talvez, não tenho tanta certeza. Está nas mãos dos membros [da União]. Não temos forças europeias, um exército comum, temos forças nacionais que podem operar em conjunto”, disse o CEO da Dassault Aviation.

Micael Johansson defende ser preciso um verdadeiro mercado único europeu. “Precisamos de uma Europa, de um mercado, porque é que não conseguimos implementar isso? De facto, não temos realmente um historial para criar uma Europa única e forte”, salientou.

Os dois líderes de empresas de aeronáutica e defesa defenderam que a Comissão Europeia deveria adotar uma abordagem que facilite a inovação. É preciso menos burocracia e menos regras para as empresas investirem, apelam.

“Há demasiadas regras, e a indústria [de defesa] precisa de inovação. Precisamos de uma certa liberdade para inovar, se tivermos demasiadas regras isso impedirá as empresas de alcançar o potencial das suas capacidades”, defendeu Éric Grappier, questionado sobre que entraves as empresas europeias podem encontrar durante o processo de investimento e inovação na indústria.

“É um pouco complicado iniciar alguns projetos, e alguns podem ser deitados fora, desaparecer. Se estamos a levar a sério estes investimentos em drones e defesa aérea, temos de arriscar um pouco mais, para não ficarmos presos na burocracia”, esclareceu Micael Johansson, da Saab.

Intensificar os investimentos europeus em Defesa

“A indústria da Europa está melhor do que os EUA”, atirou Éric Trappier, ao abordar a capacidade dos países europeus em criarem um mercado de defesa. “A indústria é boa, a Europa consegue fazê-lo”, considera.

Trappier ainda deixou uma mensagem aos líderes das empresas do setor presentes na convenção. “Não comprem aos americanos. A ideia de que eles são melhores, não é verdade. Compra aos EUA porque queres, não porque são melhores, não o são”, argumentou.

Micael Johansson, diretor-executivo da Saab, voltou a concordar com a perspetiva de Trappier. “É uma visão negativa a de que não estamos a produzir e a melhorar. Crescemos imenso nos últimos anos. Não estarmos a fazer, a não crescer, é absolutamente falso.”