Açores defendem nova leitura da sustentabilidade orçamental

A sustentabilidade das finanças públicas dos Açores não se mede apenas pela dívida e pelo défice, consideraram os participantes no primeiro painel da conferência ECO Açores, organizada pelo ECO no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada. O debate moderado por Tiago Freire, subdiretor do ECO, foi dedicado às “Finanças Regionais e Sustentabilidade Orçamental”.





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Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, abriu a discussão com uma leitura otimista da evolução recente da economia açoriana. O governante destacou que, desde 2023, os Açores têm crescido acima do país, com inflação e desemprego abaixo da média nacional, defendendo que estes resultados “não aparecem por acaso”. Para o secretário regional, são fruto de mudanças nas políticas de emprego, fiscalidade e setor público empresarial.

Estamos a colocar no mercado de trabalho, com condições de vida e de dignidade, as pessoas que estavam presas à pobreza, do rendimento social de inserção e à precariedade dos programas ocupacionais Duarte Freitas Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Um dos exemplos mais sublinhados foi a redução da dependência de apoios sociais e programas ocupacionais. “Estamos a colocar no mercado de trabalho, com condições de vida e de dignidade, as pessoas que estavam presas à pobreza, do rendimento social de inserção e à precariedade dos programas ocupacionais”, afirmou Duarte Freitas. O governante disse ter “um enorme orgulho” neste resultado e lembrou que a mudança enfrentou resistências, mas acabou por contrariar as previsões mais pessimistas.

No plano fiscal, o secretário regional defendeu que o diferencial permitido às regiões autónomas tem sido usado como instrumento para compensar os custos da insularidade e estimular a economia. Ainda assim, rejeitou leituras alarmistas sobre a dívida açoriana. “Qual é a região do nosso mundo ocidental que tendo os mercados completamente disponíveis para emprestar dinheiro, tendo a dívida pública na casa dos 60% do PIB, poderia estar sequer hipoteticamente em risco de resgate?”, questionou.

Ricardo Cabral, professor do ISEG, defendeu que a Lei das Finanças das Regiões Autónomas deve ser revista e que a autonomia financeira não pode ficar refém de regras desenhadas apenas para controlar défice e dívida. “A política orçamental das regiões autónomas deve viver para além do défice e da dívida”, afirmou, argumentando que o atual enquadramento limita a capacidade de as regiões promoverem o seu desenvolvimento.

Se queremos continuidade territorial no país, será que é justo que sejam as receitas da região a cobrir essa despesa? Ricardo Cabral Professor do ISEG

Para o economista, o modelo atual ignora os custos específicos da insularidade e da dispersão territorial. O caso das ligações inter-ilhas foi um dos exemplos apontados. “Se queremos continuidade territorial no país, será que é justo que sejam as receitas da região a cobrir essa despesa?”, perguntou Ricardo Cabral, que defende que esta discussão deve ser feita a nível nacional.

O professor foi mais longe e criticou aquilo que considera uma lógica excessivamente disciplinadora. “A lei das finanças das regiões autónomas não se deve de todo preocupar com a questão da disciplina orçamental do défice e da dívida. Deve-se preocupar em como garantir aos governos regionais a promoção da sua verdadeira autonomia”, afirmou.

A perspetiva das empresas foi levada ao debate pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, que recordou uma região muito diferente da atual, em que os voos inter-ilhas chegavam a circular quase vazios. Hoje, disse, a economia está mais dinâmica, muito impulsionada pelo turismo, mas enfrenta o desafio de diversificar e captar investimento.

É muito importante desfocar esse crescimento e focar as empresas no seu próprio crescimento e na criação de riqueza, sem depender tanto do Estado Paula Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

A bastonária sublinhou que a fiscalidade pode ser uma vantagem competitiva, mas tem de ser mais bem comunicada. “Atualmente 13,3% já para 2026, que vai chegar aos 11,9% em 2028, já por si é uma vantagem económica muito grande para muitas empresas. Mas é preciso saber vender isto. Lá fora não se sabe isto”, afirmou, referindo-se à taxa de IRC.

Paula Franco defendeu ainda que os Açores podem transformar a insularidade numa oportunidade, através da atração de empresas, sedes fiscais, trabalho remoto e nómadas digitais. Mas alertou também que, para crescer, a região deve reduzir a dependência do Estado. “É muito importante desfocar esse crescimento e focar as empresas no seu próprio crescimento e na criação de riqueza, sem depender tanto do Estado”, afirmou.

Na resposta aos riscos de curto prazo, Duarte Freitas admitiu que as finanças regionais estão sob pressão, sobretudo em áreas como a saúde, educação e transportes. A SATA foi apontada como um peso incontornável. “No Orçamento Regional para 2026 estão lá mais de 100 milhões de euros para pagar à SATA”, afirmou, explicando que estão em causa obrigações de serviço público, reequilíbrios financeiros e tarifários. “Sobrecarrega o orçamento público, mas é algo que é inevitável”, disse.