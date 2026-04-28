Açores precisam de “ambição” para transformar bons números em crescimento duradouro

Os Açores vivem um momento económico positivo, mas correm o risco de desperdiçar parte do potencial se não resolverem problemas estruturais como a promoção turística, os transportes, a falta de mão de obra qualificada e a dificuldade em aprovar investimentos. A mensagem atravessou o painel “Motores da Economia Açoriana: Turismo, Mar e Agricultura”, moderado por Diogo Agostinho, COO do ECO, na conferência ECO Açores, organizada pelo ECO no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.



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Romão Braz, presidente da Finançor, começou por reconhecer que “os últimos anos foram anos muito bons para a economia dos Açores” e que há “muitas coisas positivas a celebrar e a registar”. Mas avisou que “podíamos estar a apresentar estes mesmos quadros ainda com números melhores. Podíamos apresentar melhor. Não nos podemos resignar porque as coisas correram bem”.

Atingimos um número de dormidas de 4,5 milhões no ano passado. As empresas turísticas ganharam dinheiro Romão Braz Presidente da Finançor

Para o empresário, o turismo tornou-se uma nova economia no arquipélago, com impacto transversal na restauração, no alojamento local, na hotelaria e na animação turística. “Atingimos um número de dormidas de 4,5 milhões no ano passado”, recordou, sublinhando que “as empresas turísticas ganharam dinheiro” e que o crescimento chegou às nove ilhas, ainda que “com velocidades distintas”.

O problema, defendeu, está na falta de continuidade da aposta comparada à “galinha dos ovos de ouro”. “Deixámos de apostar e eu não consigo perceber. Porque é um investimento, não é um gasto”, afirmou, criticando a redução da promoção turística e a perda de ligações aéreas. “Porquê que não há dinheiro para a promoção? Porque é que deixámos fugir a Ryanair?”, questionou.

Romão Braz foi também crítico sobre a forma como a região olha para o futuro e defende que “falta ambição nos Açores”. “Falta muita ambição nos Açores. Vejo pouca ambição. Vejo falta de coragem”, afirmou. Para o presidente da Finançor, a resposta passa por ter empresas mais competitivas, uma administração pública mais eficiente e, não menos importante, maior transparência nas opções políticas. “A solução para o desequilíbrio das finanças, para fixar a população, para as pessoas terem mais filhos está na economia, está nas empresas”.

Do lado da agricultura, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, recusou qualquer ideia de perda de relevância do setor, que garante ter “asas”. “Tem asas, tem futuro, tem tudo”, apontou, classificando a agricultura como “o setor com mais tradição, mais consistência, mais resistência e mais resiliência” da região.

A agricultura é uma árvore no meio da floresta, mas é mais resistente. Vêm os vendavais, vêm as intempéries, caem os galhos, mas o tronco fica Jorge Rita Presidente da Federação Agrícola dos Açores

O dirigente agrícola defendeu que, nas crises, a agricultura mostrou a sua importância como área resiliente nos momentos mais difíceis. “No caso do turismo, derivado da pandemia, um dos únicos setores que continuaram a trabalhar e criar riqueza nos Açores foi a agricultura”, disse. “A agricultura é uma árvore no meio da floresta, mas é mais resistente. Vêm os vendavais, vêm as intempéries, caem os galhos, mas o tronco fica”, reiterou.

Jorge Rita lembrou ainda o papel da agricultura na paisagem açoriana e, por essa via, no próprio turismo. “Também se faz muito turismo, com muita qualidade, devido ao trabalho que a agricultura tem”, disse, dando como exemplo as pastagens, as florestas, as vacas, o ananás e o chá como elementos centrais da experiência de quem visita os Açores. “A agricultura estará sempre no centro da economia na Região Autónoma dos Açores”, defendeu.

Para o presidente da Federação Agrícola, 2025 foi “o melhor ano da história agrícola, se calhar nos últimos 25, 30 anos”, mas reconhece que o futuro exige mais qualificação e mais valor acrescentado. “A preocupação deve ser sempre, como desígnio regional: excelência, excelência, excelência e qualidade”.

Desenvolver o ecossistema regional

Paulo Pires, diretor comercial da Tabaqueira, trouxe ao debate a perspetiva de uma empresa nacional com presença e investimento na região. A organização, disse, investe “cerca de 7 a 8 milhões de euros por ano” nos Açores, numa lógica de desenvolvimento do ecossistema local. “Para nós só faz sentido, e cada vez mais, ter esse ecossistema como um todo”, afirmou, exemplificando com as parcerias comerciais, distribuição, logística, retalho e equipas no terreno.

Como intervenientes privados ou públicos no desenvolvimento da região, termos essa consciência que é preciso qualificar a mão de obra, ter capacidade para a reter. E antes disso tudo, conseguir atrair Paulo Pires Diretor Comercial da Tabaqueira

O responsável sublinhou ainda que os Açores não devem ser vistos como periferia e que devem estar “no centro e não no meio”, um conceito que, acredita, “é muito mais do que semântica”. Para Paulo Pires, a região tem talento e qualidade, mas precisa de ser capaz de o atrair, qualificar e reter. “O talento está cá, o interesse está cá, a qualidade está cá”.

A complementaridade entre setores foi uma das ideias fortes do painel, com Paulo Pires a apontar o exemplo da Suíça, com “setor primário super forte, setor secundário super forte e setor terciário super forte”, para defender que a diversificação torna as economias mais resilientes. “O equilíbrio e a não dependência de qualquer setor é fundamental”, afirmou.