Alejandro Porto completa o Caminho de Santiago após percorrer 650 quilómetros de bicicleta para promover pesquisas sobre tumores cerebrais

Alejandro Porto alcançou seu objetivo. O arquiteto galego de 44 anos, diagnosticado em 2024 com glioblastoma – o tumor cerebral mais agressivo e com o pior prognóstico – chegou no último sábado à Plaza del Obradoiro após completar 650 quilómetros de bicicleta no seu particular Caminho de Santiago. Um desafio marcado pelo autoaperfeiçoamento, que também se tornou uma mensagem de visibilidade e conscientização sobre essa doença.

Porto partiu em 12 de abril do Hospital Universitário La Paz, em Madrid, onde está recebendo tratamento, acompanhado por três amigos. Ao longo das duas semanas do Caminho, atravessou três comunidades autónomas – a Comunidade de Madrid, Castela e Leão e Galícia – até chegar a Santiago de Compostela pelo trecho final da Via Francesa.

A rota foi marcada por etapas de grande demanda e cheias de emoção, como a partida de La Paz e a passagem por pontos como a travessia da Sierra de Guadarrama pelo passo de Fuenfría ou a icónica subida a O Cebreiro, a “Etapa da Rainha” e um dos dias mais difíceis do Caminho em sua entrada na Galícia. O objetivo tem sido claro desde o início: dar visibilidade ao glioblastoma e àqueles que vivem com essa doença, a fim de promover a pesquisa sobre esse tipo de câncer. E, além disso, com esse desafio, Alejandro Porto quis prestar homenagem àqueles que o acompanham nesta fase da vida, especialmente sua família e amigos, e reconhecer o trabalho da equipe médica que o apoiou desde seu diagnóstico há um ano e meio.

Um dos destaques do desafio é que Alejandro completou toda a jornada sem interromper o tratamento que prescreveu a sua oncologista, Dra. Virginia Martínez, do Hospital Universitário La Paz. Este é o TTFields (Campos de Tratamento de Tumores), uma terapia inovadora baseada em campos elétricos administrados por meio de um dispositivo portátil com o objetivo de interferir na divisão das células tumorais. Essa modalidade demonstrou melhorar significativamente a sobrevivência de pacientes com glioblastoma recém-diagnosticado, uma doença cuja expectativa média de vida é de cerca de um ano com o tratamento padrão atual.

Além do desafio desportivo, Porto deixou claro desde o início que queria tornar seu feito visível para incentivar pessoas na mesma situação a não desacelerarem suas vidas diante do diagnóstico devastador. Por isso, ela criou o perfil ‘@cebra_project’ no TikTok, uma conta cheia de humor e aventuras na qual mostrou o dia a dia no Caminho, além de como a inovação médica pode ser compatível com uma vida ativa e projetos pessoais como o que acabou de concluir.

A chegada à Plaza del Obradoiro, onde sua família o esperava, simboliza não apenas o fim do Caminho, mas também uma mensagem de esperança e vindicação. Uma rota de 650 quilómetros que transcende os desportos para se tornar um chamado à pesquisa e apoio para pacientes e famílias que vivem com essa doença, além de um reconhecimento da saúde pública.