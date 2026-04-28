Alemanha corta na saúde para financiar defesa

O Governo alemão está a preparar um corte de 40 mil milhões de euros no Estado Social, numa tentativa de reduzir o défice público e reforçar o financiamento na área da Defesa, avançam esta terça-feira vários media alemães. Esta é considerada uma das mais profundas revisões do modelo social da maior economia da zona euro, ao reduzir as verbas para saúde e proteção social num momento em que Berlim avança com um aumento significativo dos gastos militares.

O Executivo, liderado pelo chanceler Friedrich Merz, espera gerar poupanças de cerca de 19,3 mil milhões de euros já no próximo ano. Até 2030, o Governo estima que o impacto acumulado atinja os 38,3 mil milhões de euros.

De acordo com um documento, a que os media tiveram acesso, o Governo tenciona avançar com um pacote alargado de medidas, com particular incidência na saúde e na proteção social.

Entre as principais medidas consta o fim da gratuitidade da cobertura da Segurança Social para cônjuges que não façam descontos. Passará a ser exigida uma contribuição mínima de 2,5% do rendimento do cônjuge segurado. Ainda assim, esta decisão prevê exceções para famílias numerosas, pessoas com deficiência, pensionistas ou cuidadores informais.

Outra medida passa pela criação de um imposto sobre as bebidas açucaradas e o aumento do limiar de isenção do seguro até aos 100 mil euros, para evitar a saída de trabalhadores com rendimentos mais elevados do sistema público.