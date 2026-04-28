APS lança curso sobre análise de riscos para acidentes de trabalho

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o curso “Análise de Riscos para o Ramo de Acidentes de Trabalho”, que decorrerá de 13 de maio a 8 de julho, nas instalações da Fundação António Cupertino de Miranda, na Avenida da Boavista, no Porto.

O objetivo da formação é dotar os participantes de conhecimentos e competências técnicas no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, capacitando-os para a realização de análises de riscos orientadas para o ramo de acidentes de trabalho. O programa inclui temas como legislação laboral, novos modelos de trabalho, o impacto da Inteligência Artificial na prevenção de riscos, produtos químicos, máquinas e equipamentos, e metodologias de elaboração de relatórios de análise de riscos. O curso inclui ainda três visitas de estudo, permitindo a aplicação prática de metodologias de análise de riscos.

Destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de subscrição, gestão de produto e sinistros de acidentes de trabalho, bem como a técnicos analistas de riscos industriais, peritos averiguadores de sinistros e quadros técnicos de empresas cuja atividade se relacione com a segurança e saúde no trabalho.

Coordenado por Hélder Azevedo Ferreira, a formação será conduzida por uma equipa que inclui ainda Joana Carneiro, João Moreira, Marta Silva, Nuno Miguel Januário e Rogério Marques.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.