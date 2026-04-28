Bancos portugueses vão continuar a restringir crédito a empresas

Os bancos apertaram a concessão de crédito às empresas no primeiro trimestre do ano, aplicando critérios “mais restritivos para PME e em empréstimos de longo prazo”, com as instituições financeiras a anteciparem que vão continuar a restringir o crédito às empresas no segundo trimestre, face à perceção de maiores riscos devido à instabilidade económica.

No que diz respeito às empresas, a “perceção de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais e de empresas ou setores de atividade específicos e, em menor grau, a tolerância a riscos contribuíram para critérios de concessão mais restritivos“, explica o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito de abril, divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

Segundo os resultados do inquérito para Portugal, o setor antecipa a adoção de “critérios de concessão de crédito ligeiramente mais restritivos para pequenas e médias empresas (PME) e em empréstimos de longo prazo“.

A guerra no Irão, no início de março, levou a um forte agravamento dos custos da energia, com impacto para a indústria. Com o petróleo a negociar na casa dos 110 dólares, a expectativa é que esta escalada do preço do “ouro negro” conduza a um travão da economia global, que será mais forte, dependendo da duração do conflito.

Ao contrário do que acontece com as empresas, nos particulares, os bancos não perspetivam alterações nos critérios de concessão.

Os resultados para Portugal do inquérito, que é realizado trimestralmente pelo Banco Central Europeu, estão em linha com as conclusões na Zona Euro, que dão conta que os bancos vão tornar o crédito ainda mais difícil de obter no próximo trimestre, numa altura em que famílias e empresas já estão a travar os pedidos de empréstimo.