BCP entregou mais de quatro milhões de ações a dirigentes e trabalhadores

O BCP entregou mais de quatro milhões de ações a dirigentes e colaboradores, como parte da remuneração variável, a dirigentes e colaboradores do banco, adiantou, num comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o BCP informou que, na sexta-feira, “procedeu à entrega de 4.359.708 ações aos dirigentes e colaboradores do grupo BCP, como parte da remuneração variável, em cumprimento das políticas de remuneração em vigor e considerando o regime fiscal específico de cada um dos beneficiários”.

De acordo com a mesma nota, “as ações ordinárias, escriturais e nominativas e sem valor nominal, adquiridas pelo banco para este efeito, representam aproximadamente 0,03% da totalidade das ações representativas do seu capital social”.

Estas ações correspondem “ao pagamento de remuneração variável respeitante ao exercício de 2025, aos valores de remuneração variável diferidos relativos aos anos de 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020” e à “remuneração variável de longo prazo referente ao período 2022-2025”, disse o BCP.