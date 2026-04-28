Bolieiro admite “problema nas contas públicas dos Açores”

O presidente do Governo Regional dos Açores diz que “não há risco de resgate” financeiro, mas, ainda assim, admite que “há um problema nas contas públicas” do arquipélago. Em entrevista no podcast “Política com Assinatura”, da Antena 1, José Manuel Bolieiro culpa as consecutivas revisões da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

“Foram feitas sempre em baixa, prejudicando a estabilidade, a previsibilidade e a regularidade das transferências do Estado para os Açores e o relacionamento financeiro entre o Estado e os Açores. (…) Certo é que o Governo da República, entenda-se Lisboa, não está a mostrar muita pressa em fazer a revisão da lei. Eu, pelo contrário, tenho pressa”, atira o governante.

Por outro lado, Bolieiro recusa que a redução de impostos na região tenha contribuído para piorar as contas públicas do arquipélago ou a vida dos açorianos, dizendo mesmo que a população da ilha está a beneficiar de uma redução fiscal, que tem gerado mais receita, que diminuiu o risco de pobreza e o número de pessoas a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) e que aumentou a empregabilidade.