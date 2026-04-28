CGTP prepara nova greve geral para protestar contra o pacote laboral

A CGTP vai convocar os trabalhadores para uma segunda greve geral como forma de protesto contra a revisão da lei do trabalho proposta pelo Governo, noticia esta terça-feira o jornal Expresso.

A greve geral deve acontecer no dia 2 de junho, data aprovada na reunião do Conselho Nacional da central sindical esta terça-feira, ainda de acordo com o jornal.

Ao Expresso o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, avançou que, durante as comemorações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, serão anunciadas “novas formas de luta, dando continuidade à demonstração de descontentamento dos trabalhadores com a proposta de alteração legislativa e condições de trabalho”.