DLA Piper reforça equipa com três advogados

A DLA Piper reforçou a equipa com Lina Esteves, na qualidade de associada, e Pedro Gonçalves Paes e Ricardo Néry, na qualidade de of counsel. Os advogados transitam da RSA.

Pedro Gonçalves Paes e Ricardo Néry irão contribuir para o desenvolvimento de projetos nos setores de Infraestruturas e Energia, com foco especial em África. Já Lina Esteves, que conta com mais de 15 anos de experiência em contencioso cível, integra a equipa de Contencioso.

Com mais de 25 anos de experiência, Pedro Gonçalves Paes tem centrado a sua prática na assessoria a operações transfronteiriças e projetos de infraestruturas, transportes e recursos naturais, com particular enfoque em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. “Acredito que um profundo conhecimento das questões comerciais, culturais e políticas africanas poderá ser um fator diferenciador para os nossos clientes globais com interesses nesta região“, refere.

Já Ricardo Néry, que conta com mais de 20 anos de experiência, tem assessorado operações de export-credit finance e o financiamento de grandes infraestruturas, nomeadamente nos mercados de Angola e Moçambique. “Estou muito satisfeito por me juntar à equipa DLA Piper e pela oportunidade de contribuir para a expansão da nossa presença no continente africano, onde somos uma das sociedades de advogados mais ativas no mercado“, disse.

“É com muito entusiasmo que integramos o Pedro e o Ricardo na equipa. São pessoas que partilham a nossa visão, a nossa cultura e a nossa estratégia de crescimento. A sua experiência em projetos internacionais nos setores de Infraestruturas e Energia vem fortalecer em muito a nossa capability e track record em setores tão estratégicos em Portugal e, sobretudo, nas transações internacionais por nós coordenadas, com foco particular em Angola e Moçambique, e mais genericamente nos 20 países africanos onde a DLA Piper está presente”, refere em comunicado o managing partner Nuno Azevedo Neves.