Duro golpe para os maiores produtores de petróleo. Emirados Árabes Unidos abandonam OPEP e OPEP+

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta terça-feira que vão deixar de fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da OPEP+, no que representa um duro golpe para os maiores produtores de crude a nível mundial, após a guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, desencadeada no final de fevereiro, ter provocado o que a Agência Internacional de Energia (AIE) classifica como “a maior crise energética de sempre”.

Desde 1967 que os Emirados Árabes Unidos eram um país membro da OPEP. Com a sua saída, a organização, que tem procurado mostrar uma frente unida face ao conflito alargado no Médio Oriente, apesar das divergências internas sobre questões como a geopolítica e até as quotas de produção, poderá ficar enfraquecida.

Os produtores da região do Golfo Pérsico têm enfrentado dificuldades para escoar as suas exportações através do Estreito de Ormuz, uma importante via navegável entre o Irão e Omã por onde normalmente passa 20% da produção global de petróleo bruto e gás natural liquefeito (GNL), devido às ameaças e ataques iranianos contra os navios.

Contudo, a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e da OPEP+ é vista como uma vitória para o Presidente dos EUA, Donald Trump, que acusou a organização de “roubar o resto do mundo” ao inflacionar os preços do petróleo.

Trump também associou o apoio militar norte-americano aos países do Golfo à subida dos preços do petróleo, afirmando que, enquanto os Estados Unidos defendem os membros da OPEP, estes “exploram isso impondo preços elevados do petróleo”.

A medida surgiu após os Emirados Árabes Unidos, um dos mais importantes aliados de Washington, terem criticado os outros Estados árabes por não fazerem o suficiente para os proteger dos inúmeros ataques iranianos.

Na segunda-feira, Anwar Gargash, conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, criticou a resposta árabe e do Golfo aos ataques iranianos numa sessão do Fórum dos Influenciadores do Golfo.

“Os países do Conselho de Cooperação do Golfo apoiaram-se mutuamente em termos logísticos, mas, política e militarmente, penso que a sua posição tem sido a mais fraca de sempre“, afirmou, citado pela Reuters.

“Esperava esta postura fraca da Liga Árabe e não me surpreende, mas não a esperava do Conselho de Cooperação do Golfo e estou surpreendido com ela”, acrescentou o responsável.

(Notícia em atualização)