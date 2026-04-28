Mercado Ibérico

Educação financeira aumenta a inclusão e pode aumentar o PIB em 0,3% em economias avançadas

  • Servimedia
  • 28 Abril 2026

Melhorar a educação financeira da população não apenas aumenta a economia, mas também reduz a dívida e incentiva hábitos de investimento responsável.

A educação financeira é um pilar fundamental para o desenvolvimento económico global. De acordo com dados incluídos em um relatório recente da OCDE, maior educação financeira pode aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) em 0,3% nas economias avançadas graças a esses fatores.

Os esforços para alcançar uma educação financeira eficaz devem começar desde cedo, já que foi demonstrado que estudantes com habilidades financeiras superiores têm 66% mais chances de economizar regularmente e 45% mais de pesquisar, destacando a importância desse treinamento no dia a dia. No entanto, os dados da avaliação PISA 2022, coletados no relatório da OCDE, mostram que os esforços nessa área precisam ser fortalecidos, já que 26% dos estudantes nem sequer atingem um nível básico de competência financeira.

No setor financeiro, já existe uma consciência de promover e apoiar a melhoria da educação financeira e, nesse contexto, o CaixaBank está se posicionando como um referente internacional. O relatório ‘The Business Case for Financial Literacy’, preparado pela Business at OECD (BIAC), selecionou o CaixaBank como um modelo de sucesso pela sua abordagem abrangente e transversal, que vai desde o treinamento de jovens até o apoio a empreendedores. Entre as iniciativas destacadas pela OCDE estão programas como ‘Finanças para Jovens’, voltados para estudantes do ensino médio para incentivar a tomada de decisões responsáveis desde cedo; ‘Aula CaixaBank’, que oferece treinamento para acionistas; e também a ‘imaginAcademy’, que educa jovens em finanças por meio de aplicações digitais e programas escolares.

Além disso, o MicroBank, banco social do CaixaBank, é outro ator chave na promoção da educação financeira. Por meio da MicroBank Academy, empreendedores podem aceder cursos online gratuitos sobre habilidades digitais e gestão de negócios. Esses cursos são uma ferramenta fundamental para melhorar a educação financeira e garantir que os empreendedores não apenas recebam fundos, mas também o suporte necessário para garantir o sucesso dos seus projetos.

Outro caso destacado pelo relatório da OCDE é o de Funcas e da Confederação Espanhola de Caixas de Poupança (CECA). O Programa Funcas Educa, criado em 2018, oferece financiamento estruturado para iniciativas de educação financeira implementadas por entidades membros da CECA. Entre 2018 e 2025, mais de 20 milhões de euros foram destinados a projetos voltados para crianças e jovens, adultos, idosos, empreendedores e pessoas em risco de exclusão social.

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