Estado assume 3,1 mil milhões de euros do prejuízo total de 5,33 mil milhões provocado pelas tempestades

O Estado vai assumir um custo 3,16 mil milhões de euros do total de 5,33 mil milhões de danos causados pelo comboio de tempestades que atravessou o país mo final de janeiro.

Abordando os prejuízos por áreas, durante a apresentação do plano Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) nesta terça-feira, o primeiro-ministro apontou 1.262 milhões de euros de perdas na capacidade das empresas e setor agrícola, 614 milhões de euros em habitações e 478 milhões em danos ambientais.

Além da fatura de 3.162 milhões de euros que o Estado assumirá, haverá mil milhões de euros em receita fiscal que se consideram perdidos.

Entre os valores já em andamento estão 400 milhões de euros para estradas e ferrovia, 250 milhões de euros, por via das CCDR, para recuperação de escolas, estradas municipais e outros equipamentos sociais, 20 milhões para património cultural, 174 milhões de euros para orla costeira e 50 milhões de euros para linhas de água. Estas medidas fazem parte do pilar da recuperação.

“Só é possível ser feito com esta celeridade através da simplificação de procedimentos, nomeadamente ao nível da gestão financeira municipal”, afirmou Luís Montenegro.

Entre as empresas, as linhas de crédito e apoio ao investimento tem 7.700 aderentes, enquanto a isenção de pagamentos à Segurança Social supera os 96 mil trabalhadores e cerca de 9.000 empregadores.