PTRR

Estado assume 3,1 mil milhões de euros do prejuízo total de 5,33 mil milhões provocado pelas tempestades

O primeiro-ministro apontou 1.262 milhões de euros de perdas na capacidade das empresas e setor agrícola, 614 milhões de euros em habitações e 478 milhões em danos ambientais.

O Estado vai assumir um custo 3,16 mil milhões de euros do total de 5,33 mil milhões de danos causados pelo comboio de tempestades que atravessou o país mo final de janeiro.

Abordando os prejuízos por áreas, durante a apresentação do plano Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) nesta terça-feira, o primeiro-ministro apontou 1.262 milhões de euros de perdas na capacidade das empresas e setor agrícola, 614 milhões de euros em habitações e 478 milhões em danos ambientais.

Além da fatura de 3.162 milhões de euros que o Estado assumirá, haverá mil milhões de euros em receita fiscal que se consideram perdidos.

Entre os valores já em andamento estão 400 milhões de euros para estradas e ferrovia, 250 milhões de euros, por via das CCDR, para recuperação de escolas, estradas municipais e outros equipamentos sociais, 20 milhões para património cultural, 174 milhões de euros para orla costeira e 50 milhões de euros para linhas de água. Estas medidas fazem parte do pilar da recuperação.

“Só é possível ser feito com esta celeridade através da simplificação de procedimentos, nomeadamente ao nível da gestão financeira municipal”, afirmou Luís Montenegro.

Entre as empresas, as linhas de crédito e apoio ao investimento tem 7.700 aderentes, enquanto a isenção de pagamentos à Segurança Social supera os 96 mil trabalhadores e cerca de 9.000 empregadores.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Estado assume 3,1 mil milhões de euros do prejuízo total de 5,33 mil milhões provocado pelas tempestades

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CCDR-C surpreendida “com fraude excessiva” nas candidaturas

Lusa,

Presidente da CCDR do Centro admite ter ficado surpreendido com "o nível de fraude excessivo" nos pedidos de apoio para casas afetadas pelo mau tempo.