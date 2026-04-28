“Europa não pode enfrentar uma nova era com um orçamento antigo”, diz Roberta Metsola

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu esta terça-feira que a Europa “não pode enfrentar uma nova era com um orçamento antigo”, apelando assim à necessidade de obter novos recursos próprios.

Em conferência de imprensa em Estrasburgo (França) após a aprovação da posição negocial do Parlamento Europeu para o orçamento da União Europeia (UE) para 2028-2034, Roberta Metsola defendeu que o voto desta terça significa que a instituição “está pronta” para avançar com o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP).

“Estamos à frente dos outros, ao ser a primeira instituição a definir as prioridades e posição no QFP e ter atribuído trabalho para as comissões fazerem em tempo recorde e esperamos que o Conselho siga rapidamente para que as negociações possam começar sem atrasos”, sinalizou.

No que diz respeito a este próximo quadro, a responsável argumentou que a Europa “não pode enfrentar uma nova era com um orçamento antigo”, numa altura em que existem novas realidades, crises e responsabilidades, “desde defesa e segurança a competitividade e resiliência”.

“Não podemos pedir à próxima geração para financiar a conta de ontem”, defendeu, sinalizando que o Parlamento Europeu “pede progresso real nos recursos próprios”. A líder do PE disse que é necessário “dinheiro fresco” para pagar os custos da dívida antiga, nomeadamente para o Plano de Recuperação e Resiliência, para que não se corte nas prioridades do futuro.

O Parlamento Europeu aprovou a sua posição negocial para o orçamento da União Europeia (UE) para 2028-2034, exigindo um aumento em 200 mil milhões de euros (a preços correntes) face à proposta da Comissão Europeia.

Num relatório aprovado, por 370 votos a favor, 201 contra e 74 abstenções, na sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre na cidade francesa de Estrasburgo, os eurodeputados definiram a sua posição para negociar com os Estados-membros os principais valores e a estrutura do QFP para 2028-2034.