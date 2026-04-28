FEMP e a LALIGA lançam uma rede de cidades para combater a violência e o ódio no desporto

A presidente da FEMP, María José García-Pelayo, enfatizou que é um partido no qual “haverá apenas um vencedor: os cidadãos”.

Isso foi afirmado por García-Pelayo durante a apresentação da rede, realizada na sede da federação, onde destacou a importância de “levantar nossas vozes contra mensagens racistas e xenófobas”. Com essa rede, ambas as organizações reforçam seu trabalho conjunto para combater a violência e a discriminação nos espaços desportivos.

O presidente da FEMP destacou que, por meio do desporto, valores como trabalho em equipa ou respeito ao adversário são transmitidos. Ele também lembrou que, meses atrás, a FEMP e a LaLiga já apresentaram um decálogo contra o racismo para prevenir e erradicar a violência no desporto.

O presidente da LALIGA, Javier Tebas, também falou no evento, garantindo que essa colaboração significa “passar de esforços isolados para uma estratégia comum” para “ser mais eficaz”. Por sua vez, o presidente do Senado, Pedro Rollán, enfatizou que “pela proximidade você pode tornar um desporto mais respeitoso, corrigindo comportamentos inadequados” e passar de “espetadores a transformadores”.

A Rede de Cidades LALIGA foi criada para articular um arcabouço de colaboração entre conselhos municipais, instituições e o futebol profissional. Inicialmente, é composta por 36 cidades com clubes das ligas EA Sports e Hypermotion, além de seus respetivos clubes, e a FEMP participa como a 37ª cidade, representando todos os municípios comprometidos com a iniciativa.