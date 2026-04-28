Fora da Sonae, antiga Modalfa entra em França pelos ‘cantos’ do Intermarché

Depois de Espanha, França, Itália, Chéquia, Andorra e Azerbaijão, onde já soma mais de 150 lojas, a marca de moda portuguesa MO acaba de expandir a presença internacional para França através de um acordo exclusivo de distribuição com o grupo Intermarché, válido por dois anos.

A abertura dos primeiros espaços comerciais em Quimper, Limoges, Besançon, Chalon-sur-Saône e Annemasse acontece menos de um ano após o Management Buy Out (MBO) protagonizado pelo CEO Francisco Pimentel com o apoio de um fundo da Oxy Capital – o consórcio ficou também com a marca infantil Zippy, num negócio em que a Sonae encaixou cerca de 20 milhões de euros.

A cadeia francesa de grande distribuição confirma que está a testar a insígnia portuguesa nos antigos corners da C&A, depois de a rede neerlandesa de pronto-a-vestir não ter renovado os contratos. Nestes espaços com 150 a 350 metros quadrados dentro dos hipermercados, o Intermarché está a arrancar esta operação com 750 referências de produtos nas prateleiras.

A “Primark portuguesa”, como é apresentada na imprensa francesa, deverá chegar até ao final deste ano com 11 pontos de venda neste que é o sexto mercado externo para a antiga Modalfa, que abriu a primeira loja em 1995, em Portalegre, e que emprega atualmente mais de mil funcionários. Se a experiência for bem-sucedida, a gigante da distribuição admite uma “possível expansão do projeto em 2027”.

Além das 120 lojas em Portugal, a MO conta com esta área de negócio dedicada à gestão da categoria têxtil em retalhistas internacionais. Em Espanha, por exemplo, à parte as seis unidades próprias nas ilhas Canárias, opera através de acordos deste género com retalhistas como a basca Eroski, a galega Gadis ou a valenciana Family Cash, estando presente desta forma em mais de 40 supermercados do outro lado da fronteira.