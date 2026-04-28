Governo já resolveu 26 mil pedidos de reagrupamento familiar desde o início do ano

O secretário de Estado das Migrações, Rui Armindo Freitas, revela que a AIMA já teve “mais de 26 mil famílias atendidas” este ano no que diz respeito a pedidos de reagrupamento familiar, perto dos 27 mil atendimentos que a agência teve em todo o ano de 2025.

“Isso dá uma média de 700 atendimentos por dia, lembrando que são de pessoas que já estavam em território nacional. Na nova plataforma já recebemos 2.500 pedidos”, indica o governante, em entrevista ao Diário de Notícias (acesso pago) sobre os números da imigração.

O governante sublinha que “muitas vezes não é a lei que dá o humanismo às políticas, são os políticos que o fazem”. “E é o que nós temos vindo a fazer. É por isso que estamos a atender mais desde dezembro, é por isso que queremos ultrapassar todo esse problema”, acrescenta.