Governo lança plano de 22,6 mil milhões de euros para reconstrução e resiliência

O “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) vai ter um orçamento de 22,6 mil milhões de euros com recurso a financiamento público nacional (37%), privado (34%) e fundos europeus (19%), de acordo com a versão final do programa apresentado esta terça-feira no Parque das Nações em Lisboa, três meses depois da depressão Kristin e um ano após o apagão que atingiu Portugal e Espanha. O montante global é ligeiramente superior ao inicialmente previsto pela União Europeia para a chamada “bazuca europeia” (PRR), que ascendia a 22,2 mil milhões de euros.

“Há exatamente um ano enfrentámos um apagão. Há três meses fomos atingidos por um comboio de tempestades que deixou um rasto de destruição”, recordou Montenegro, durante a apresentação do PTRR, sublinhando o impacto “profundo” destes eventos na vida das pessoas, das empresas e das instituições.

O governante destacou ainda a sucessão de fenómenos climáticos extremos: “O passado mês de fevereiro foi o mais chuvoso em décadas, enquanto 2025 registou o verão mais quente dos últimos 94 anos e o mais seco desde 1931”.

Na semana passada, após um Conselho de Ministros extraordinário que apreciou o desenho final do PTRR, Luís Montenegro remeteu para esta terça-feira a sua apresentação e o anúncio do envelope financeiro global que lhe estará associado.

“É um plano que se desenvolve em 15 domínios com 90 medidas”, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro. “Não se trata de reagir, trata-se de antecipar, tornar Portugal mais preparado”, acrescentou. “É um plano de reformas e investimentos que organiza a reação e a transformação estrutural para um País mais resiliente considerando as lições dos eventos extremos recentes (tempestades, grandes incêndios, apagão, seca, ciberataques, sismos).

O PTRR prevê ações dos setores público – Estado, regiões e municípios – privado e social, a concretizar num horizonte de nove anos, dividido entre o curto, médio e longo prazo. Este plano mobiliza um montante global de 22,6 mil milhões de euros, entre fundos públicos nacionais (37%), financiamento privado (34%) e fundos europeus (19%)”, lê-se no documento entregue aos jornalistas.

O plafond global, de 22,6 mil milhões de euros terá a seguinte distribuição por pilar:

– Recuperar: 5,33 mil milhões de euros (prejuízos estimados);

– Proteger: 14,97 mil milhões de euros;

– Responder: 2,32 mil milhões de euros.

“Cada medida está agendada e calendarizada no curto prazo par este ano, no médio prazo, final da legislatura, e de longo prazo, até 2034”, referiu o chefe do Executivo.

O financiamento do PTRR assenta numa combinação diversificada de fontes, somando contributos públicos, europeus e privados. As administrações públicas asseguram cerca de 8,4 mil milhões de euros, incluindo verbas do Orçamento do Estado e dos orçamentos municipais, enquanto os fundos europeus representam aproximadamente 4,2 mil milhões, provenientes de instrumentos como o PT2030, o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), o FSUE e o próximo quadro financeiro plurianual.

A estes montantes juntam-se ainda 2,4 mil milhões de euros canalizados através da Global Parques (AICEP) e da Águas de Portugal, bem como 7,6 mil milhões assegurados por privados, parcerias público-privadas e concessões.

No seu conjunto, o PTRR não configura um fundo autónomo, funcionando antes como “um plano agregador e orientador que articula a mobilização de instrumentos financeiros” já existentes com novos mecanismos de financiamento, de acordo com o documento do Governo.

O PTRR será gerido por uma agência com mandato até 2034, horizonte temporal que coincide com o último ano em que estão previstas medidas no âmbito do plano. “A coordenação da execução ficará a cargo do ministro responsável pela Coesão Territorial, [Castro Almeida] com o apoio de uma agência especializada temporária que aproveitará recursos de entidades como a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País e da Secretaria-Geral do Governo”, de acordo com o documento distribuído pelo Executivo.

Segundo o primeiro-ministro, esta entidade ficará responsável por “coordenar e operacionalizar o desenho detalhado das medidas”, assegurando também a distribuição dos recursos atribuídos a cada uma e conduzindo as reprogramações ao longo da execução, de forma intercalar e intermédia. Luís Montenegro sublinha ainda que o PTRR não deve ser encarado como um “programa fechado”, mas antes como um instrumento flexível, sujeito a ajustamentos contínuos.

“O momento exige ação perante os desafios que enfrentamos. Impõe uma redefinição de prioridades. Estamos num desses pontos de viragem. Governar é, acima de tudo, transformar”, afirmou Luís Montenegro.

Segundo o primeiro-ministro, o plano apresentado traduz “uma estratégia de futuro”, sublinhando que a principal lição a retirar é clara: “Não basta reagir, é essencial antecipar, preparar e agir com cada vez maior antecedência”.

Luís Montenegro destacou ainda o caráter participado do processo, referindo que foi feita uma “auscultação alargada”, que reuniu cerca de “900 contributos” provenientes de diferentes setores da sociedade.

“Este plano é prova da capacidade nacional de diálogo e concertação. Não é um plano do Governo, é um plano do país. Um plano que envolve todos e que demonstra que somos capazes de ultrapassar diferenças em nome de objetivos comuns”, concluiu.

O Plano de Transformação e Resiliência (PTRR), agora apresentado, mobiliza 22,6 mil milhões de euros ao longo de nove anos e propõe uma reconfiguração profunda da forma como Portugal previne, gere e responde a crises – de fenómenos climáticos extremos a riscos sísmicos, passando por ciberataques ou falhas energéticas.

O documento é claro quanto ao diagnóstico: “Os eventos recentes expuseram vulnerabilidades críticas nas infraestruturas e nos sistemas essenciais”, com prejuízos diretos estimados em 5,3 mil milhões de euros. E fixa uma ambição: “Energia, água, comunicações e alimentos não podem falhar”.

O plano assume que a resposta às tempestades não pode limitar-se à reposição do que existia. “Não se trata apenas de reconstruir, mas de transformar”, lê-se no documento, que defende uma abordagem integrada entre Estado, autarquias, empresas e setor social.

A arquitetura financeira reflete essa lógica: 37% do investimento será assegurado por financiamento público nacional, 34% por capital privado e 19% por fundos europeus. O restante resulta de outras fontes, incluindo instrumentos financeiros e parcerias público-privadas (PPP).

O PTRR organiza-se em três pilares, com medidas calendarizadas e metas operacionais. No eixo da recuperação estão incluídas intervenções imediatas para reparar danos em habitação, infraestruturas públicas, empresas e ecossistemas. O Governo sublinha que parte destas ações já arrancou: “A execução iniciou-se em fevereiro de 2026, com prioridade às situações de maior urgência social e económica”.

O pilar da proteção, que concentra cerca de 15 mil milhões de euros, agrega 61 reformas e investimentos estruturais. O objetivo é reduzir a exposição ao risco e reforçar a robustez dos sistemas críticos. O documento insiste que “a prevenção é o investimento mais eficiente”, defendendo que cada euro aplicado nesta área evita custos significativamente superiores no futuro.

Já o eixo da resposta, com 2,3 mil milhões de euros, visa melhorar a capacidade de reação em cenários de emergência, incluindo apoio às populações, logística e coordenação institucional. “A rapidez e eficácia da resposta são determinantes para salvar vidas e reduzir perdas económicas”, sublinha o plano.

Seguro obrigatório e fundo de catástrofes

Uma das medidas mais estruturantes é a criação de um seguro obrigatório para habitações, associado a um fundo nacional para catástrofes naturais e sísmicas. O Governo pretende assim colmatar lacunas na cobertura de riscos, anunciou Montenegro.

“O atual modelo de proteção é insuficiente e desigual”, reconhece o documento, que propõe um sistema com “mecanismos de solidariedade que garantam acesso universal à cobertura, independentemente da capacidade económica”.

Sublinhando que o Estado não deve “substituir-se aos seguros”, o primeiro-ministro defendeu que cabe ao poder público estruturar um “modelo justo”, que clarifique as responsabilidades das seguradoras, sem comprometer os princípios de solidariedade social.

“Não podemos transmitir à sociedade a ideia de que o Estado consegue pagar tudo a todos, em qualquer circunstância. Isso não é sustentável e compromete tanto o nosso potencial de crescimento como a construção de uma sociedade mais justa”, afirmou.

A par disso, será criada uma Lei da Calamidade, destinada a uniformizar regras e procedimentos em situações excecionais. O objetivo é evitar a fragmentação de respostas e garantir maior previsibilidade. “A gestão de crises exige enquadramento jurídico claro, célere e eficaz”, lê-se.

No domínio das comunicações, o plano identifica falhas críticas durante as tempestades, nomeadamente interrupções prolongadas. Para as colmatar, propõe o programa “Freguesias Ligadas”, que assegurará redundância de redes em todo o território.

Está também prevista a modernização do SIRESP e a implementação do sistema Cell Broadcast, permitindo enviar alertas diretamente para telemóveis em zonas de risco. “A informação atempada é um instrumento essencial de proteção civil”, sublinha o documento.

A resiliência energética é outra prioridade. O Governo quer reforçar a robustez das redes elétricas e de gás, investir em armazenamento e promover produção descentralizada. “A segurança energética é condição indispensável para o funcionamento da economia e da sociedade”, refere o plano.

Na água, o programa “Água que Une” prevê novas barragens, ligações entre sistemas e centenas de pequenas infraestruturas hidroagrícolas. O objetivo é responder à escassez e aumentar a capacidade de gestão em períodos de seca.

O documento destaca ainda a necessidade de reforçar a cibersegurança do Estado, assumindo que “as ameaças digitais são hoje tão críticas quanto os riscos físicos”.

O PTRR inclui um conjunto alargado de medidas de ordenamento do território, com enfoque na redução da exposição ao risco. Entre elas, políticas de fixação de população em zonas de baixa densidade e o desenvolvimento de áreas económicas resilientes.

Na vertente ambiental, o plano aposta na defesa costeira contra a erosão e no reforço da gestão florestal. “A redução da carga combustível é essencial para prevenir incêndios e proteger comunidades”, assinala.

Outra dimensão estruturante é a criação de reservas estratégicas de bens essenciais, incluindo alimentos, medicamentos e dispositivos médicos. O objetivo é garantir autonomia em situações de rutura.

Será igualmente desenvolvida uma rede nacional de alojamento de emergência, preparada para acolher populações deslocadas em cenários de catástrofe.

“Este plano não é apenas uma resposta à última crise – é um investimento na segurança das próximas gerações”, lê-se. O Governo defende que o contexto atual – marcado por alterações climáticas, instabilidade geopolítica e riscos tecnológicos – exige uma abordagem mais robusta e integrada. “A resiliência deixou de ser uma opção e passou a ser uma condição de sobrevivência coletiva.”

Na conclusão, o primeiro-ministro insistiu na ideia de mudança estrutural: “Não queremos voltar à normalidade depois das crises. Queremos fazer melhor”. “Este é um investimento na vida das pessoas, na continuidade das empresas e no funcionamento do país”, afirmou, sintetizando a lógica do plano: “Transformar para proteger, proteger para responder e responder para reforçar a confiança”.

E deixou um apelo final: “Este é um plano de todos e para todos. Um plano para tornar Portugal mais forte, mais resiliente e mais preparado para o futuro”.

(Notícia atualizada às 18h14)