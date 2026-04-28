Gulf Med investe 10 milhões de euros em helicóptero de emergência médica para INEM

A Gulf Med Aviation Services, operadora de helicópteros de emergência médica, investiu aproximadamente 10 milhões de euros no quinto helicóptero Airbus H145. Na sequência de um concurso público internacional foi firmado um contrato entre o INEM e o Grupo Medilink, no qual está integrado a Gulf Med, com uma duração de cinco anos, válido até meados de 2030.

O helicóptero deverá funcionar como “aeronave de reserva, assegurando a continuidade operacional das quatro bases atualmente em funcionamento em Portugal Continental — Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros — durante períodos de manutenção programada ou substituição por questões técnicas”, pode ler-se em comunicado enviado pela Gulf Med Aviation Services.

Esta aeronave operará em Portugal no âmbito do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Com a aquisição do quinto Airbus H145, a operadora espera “garantir o reforço da operação do SHEM do INEM, através de uma resposta de disponibilidade de helicópteros ainda mais robusta”, destaca a Gulf Med.

“O Airbus H145 é um dos helicópteros de emergência médica mais avançados do mundo. Ter uma aeronave desta tipologia em disponibilidade para a operação portuguesa é uma garantia adicional para os doentes, para as equipas médicas e para todos os que contam com este importante serviço”, acrescentou Simon J. Camilleri, CEO da Gulf Med Aviation Services.

Camilleri reforça ainda que as cinco aeronaves destacadas para a operação em Portugal representam um investimento muito significativo, de cerca de 50 milhões de euros.

“Estamos muito empenhados na qualidade da operação em Portugal e queremos que os resultados que temos alcançado sejam sustentáveis a longo prazo. Uma quinta aeronave é a forma mais concreta de o demonstrar”, afirmou Maria Melillo, CEO do Grupo Medilink International, que integra a Gulf Med Aviation Services.

Desde o início da sua operação em Portugal — de 1 de julho de 2025 até ao final do mês de março — a operadora internacional de helicópteros de emergência médica “registou resultados operacionais sólidos: 691 missões realizadas, 1.062 horas de voo e 451 doentes transportados nas quatro bases ativas”, informa.

A Gulf Med ainda destaca em comunicado a sua disponibilidade operacional, que se “manteve consistentemente elevada ao longo de todo o período, estando atualmente perto dos 99%”.