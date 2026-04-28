ISDIN lança o ‘Recorde Mundial de Fotoproteção’, um movimento global de sensibilização para prevenir o cancro de pele

A ISDIN lançou o ‘Recorde Mundial de Fotoproteção’, um projeto global com o qual promove o maior movimento de sensibilização para a saúde da pele alguma vez realizado.

O recorde mundial culminará em junho de 2027 durante o Congresso Mundial de Dermatologia, que se realizará em Guadalajara (México). O desafio pretendia envolver profissionais de saúde, dermatologistas e farmacêuticos, que desempenham um papel fundamental na sensibilização para a fotoproteção.

“Com o Recorde Mundial de fotoproteção, queremos mostrar que um pequeno gesto diário pode gerar um grande marco de impacto global. O nosso objetivo é mobilizar milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo profissionais de saúde que desempenham um papel fundamental, em torno de uma causa comum: sensibilizar para a importância da fotoproteção e avançar juntos rumo a um futuro sem cancro da pele”, disse Juan Naya, CEO da ISDIN.

O projeto foi apresentado aos farmacêuticos na edição deste ano da Infarma, o Congresso Europeu de Farmácia, e centenas de pessoas já aderiram, incluindo os embaixadores do ISDIN Carlos Alcaraz, Judit Mascó e Ona Carbonell. Qualquer pessoa no mundo pode inscrever-se no Recorde Mundial de fotoproteção acedendo ao site e carregando uma fotografia com protetor solar.

Cada ação aumentará o contador de participação global e expandirá o alcance da iniciativa, o que também permite que o gesto seja partilhado nas redes sociais para convidar outras pessoas para o desafio e participar no sorteio de produtos ISDIN.

O número de participantes será contabilizado em tempo real online e o número de pessoas que se juntaram à campanha poderá ser visto por país. A iniciativa terminará durante o Congresso Mundial de Dermatologia de 2027, onde o maior número de pessoas se reunirá fisicamente para aplicar protetor solar, o que dará o toque final a esta mobilização internacional pela saúde da pele.

O cancro da pele é o tipo de cancro mais comum no mundo, pois aproximadamente 1 em cada 10 pessoas o desenvolve ao longo da vida, segundo o Observatório do Cancro da Associação Espanhola Contra o Cancro (AECC). Esta figura destaca a importância da prevenção, deteção precoce e consciencialização social em torno desta doença.

Neste sentido, o cancro da pele é um dos mais preveníveis. Por esta razão, a ISDIN promove diferentes iniciativas de sensibilização destinadas a promover hábitos de cuidados e proteção da pele entre a população. O Recorde Mundial de Fotoproteção junta-se a outros projetos como a campanha escolar, destinada a promover hábitos saudáveis desde cedo; as expedições a Moçambique, focadas no combate ao cancro de pele entre a população com albinismo; e a campanha Ahora Tu Piel, focada na prevenção da doença entre recetores de transplante.