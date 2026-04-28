Italiano Gianni Vittorio Armani é o novo presidente executivo da Endesa

O italiano Gianni Vittorio Armani foi esta terça-feira eleito novo presidente executivo da energética espanhola, anunciou a empresa. Gianni Vittorio Armani era até agora diretor da Enel Grids and Innovation, do grupo italiano Enel, que controla 70% da Endesa.

O italiano já integrava o conselho de administração da Endesa na qualidade de administrador externo em representação da Enel. Num comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a Endesa comunicou a eleição hoje do novo presidente executivo (CEO) da empresa, durante uma reunião de acionistas.

Gianni Vittorio Armani substitui o espanhol José Bogas como CEO da Endesa. José Bogas foi presidente executivo da Endesa durante 12 anos e vai manter-se agora ligado à empresa como conselheiro externo, segundo a energética espanhola.

Nascido em 1955, José Bogas superou a idade de reforma para cargos executivos tanto na Endesa como no grupo italiano Enel. Antes de ser presidente executivo da Endesa foi, durante uma década, o diretor-geral da empresa em Espanha e Portugal.

A Endesa, que teve lucros de 2.198 milhões de euros no ano passado, mais 16,4% do que em 2024, é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha. Em Portugal, produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

O início da construção do projeto do Pego está previsto para 2027, revelou a empresa no final de fevereiro. A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.