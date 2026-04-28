Juiz adia sem data a audiência sobre a possível paralisia do Agrupamento de Maestrazgo e descarta a urgência de adotar medidas de precaução

O Tribunal de Instrução número 1 de Teruel decidiu adiar a audiência sobre a possível paralisia do Agrupamento do Maestrazgo, considerando que não há urgência imediata em adotar medidas precautórias que afetem o desenvolvimento do projeto.

Portanto, considera mais razoável esperar que essas questões sejam resolvidas para garantir a segurança jurídica de todas as partes antes de tomar qualquer decisão.

O juiz também ressalta que não há circunstâncias urgentes que justifiquem uma intervenção imediata. Nesse sentido, destaca que nem o Ministério Público nem as acusações solicitaram medidas muito precautórias, o que reforça a ideia de que não é necessário adotar decisões sem antes ouvir todas as partes envolvidas.

Da mesma forma, a decisão ressalta que a ampla cobertura mediática do caso mostra que não há necessidade urgente e imediata de proteger de boa-fé possíveis terceiros que possam ser afetados pelo que possa ocorrer, no devido tempo, às instalações afetadas pela investigação.

Essa decisão significa, na prática, que o pedido de suspensão do projeto é suspenso até que o cenário processual seja esclarecido, evitando assim decisões precipitadas e favorecendo uma análise mais completa do caso.

O Agrupamento do Maestrazgo, que possui todas as autorizações administrativas, incluindo a Autorização de Construção, prevê a instalação de 122 turbinas eólicas com potência de 744 megawatts. O projeto aguarda que a Miteco termine de resolver os recursos movidos contra a Autorização de Construção, embora já tenha resolvido todos os recursos movidos contra as autorizações administrativas anteriores concedidas aos 20 parques eólicos projetados no Maestrazgo de Teruel.