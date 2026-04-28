Oito em cada dez espanhóis percebem o mundo como instável

Num contexto marcado pela acumulação de riscos globais – desde conflitos armados como a guerra no Irão ou na Ucrânia até tensões económicas, climáticas e tecnológicas – 81,8% dos cidadãos descrevem o mundo como instável e 72,9% o consideram mais inseguro do que há uma década; nesse ambiente, mais da metade projeta o futuro com incerteza (53,2%), segundo as conclusões do primeiro relatório H/ORIZONTES apresentado hoje em Madrid e preparado pela H/Advisors em colaboração com 40dB.

Este relatório busca decifrar periodicamente os desafios e preocupações que irão impulsionar a agenda pública na Espanha. Esse sentimento de incerteza não se traduz automaticamente em indiferença, mas sim em desorientação. O interesse pelo que está acontecendo permanece o mesmo – 96% dos cidadãos acompanham o que está acontecendo – mas ele coexiste com menos envolvimento no coletivo: 52,2% admitem ter perdido o interesse ou a motivação para se envolver. “Essa evolução aponta não tanto para uma desconexão, mas para a dificuldade de encontrar referenciais em um ambiente em mudança”, nas palavras de Elena Pisonero, coordenadora do estudo e do Conselho Consultivo dos H/Advisors.

Esse contexto traça uma sequência clara no comportamento social. Os cidadãos permanecem vigilantes, mas fazem isso em um ambiente percebido como cada vez mais incerto e inseguro, onde a identificação de risco é alta – conflitos armados (56,2%) ou crises económicas (49,7%). Diante da dificuldade de interpretar e antecipar o ambiente, a reação não é a desconexão, mas a retirada: 59% dizem agir com maior cautela, o que se traduz em evitar dívidas (85,1%), reduzir gastos não essenciais (75,3%) ou estar mais informado antes de consumir (78,4%).

Essa mudança para a autoproteção é acompanhada por uma transformação na relação com o coletivo. Sete em cada dez cidadãos percebem um aumento do individualismo e 67% consideram que a sociedade está mais fragmentada hoje. A falta de referências compartilhadas impulsiona leituras cada vez mais individuais da realidade, enfraquecendo os laços coletivos. Assim, 62% dos espanhóis consideram que hoje é mais difícil articular um projeto comum para o país do que há uma década, enquanto 65% dizem que a democracia espanhola não os representa.

O relatório também identifica uma clara dissociação entre o progresso objetivo do país e a perceção social. Apesar da evolução positiva de alguns indicadores, predomina uma visão crítica: 60,4% percebem a Espanha como menos segura e 54,9% como menos próspera do que há uma década, com avaliações negativas em áreas como confiança institucional (54,3%) ou padrão de vida (50,1%).

Essa diferença é reforçada por uma mudança nas expectativas, especialmente entre os jovens, que são o único grupo que vê a prosperidade como mais dependente da riqueza – em grande parte ligada à herança – do que do trabalho, apontando para uma transformação na perceção da mobilidade social. “Esta é uma geração que, embora continue valorizando o esforço, deixou de percebê-lo como uma garantia suficiente de progresso”, disse José María Lassalle, membro do Conselho Consultivo dos H/Advisors, durante a cerimónia de entrega.

Ao mesmo tempo, as preocupações estão concentradas no âmbito imediato: o custo de vida (53,8%) e a moradia (42,9%) lideram a lista, em um contexto onde este último é percebido como o problema mais subvalorizado no debate público.

Ao projetar o futuro, predominam expectativas marcadas pela incerteza: 70,9% antecipam maior poder das grandes tecnológicas, 62,6% mais fragmentação internacional e 58% possíveis retrocessos democráticos, em comparação com uma transição energética (48,2%) que concentra as principais expectativas positivas.