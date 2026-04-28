Porto Ambiente reforça frota de limpeza urbana com 2,3 milhões de euros

Num investimento a rondar os 2,3 milhões de euros, a empresa municipal Porto Ambiente acabou de reforçar a sua operação na cidade com dois novos camiões de recolha seletiva de resíduos, a gás natural, assim como quatro novas varredoras e uma lavadora 100% elétricas. Este investimento está alinhado com a estratégia de descarbonização da autarquia.

“Este reforço surge no âmbito da estratégia de modernização da frota e tem como objetivo dar resposta à crescente dinâmica urbana da cidade e da sua atratividade turística”, explana o município presidido por Pedro Duarte. Acresce, prossegue, “assegurar uma resposta eficaz às exigências associadas à realização de grandes eventos, que requerem elevados níveis de planeamento, capacidade operacional e flexibilidade”.

Os dois novos veículos de recolha seletiva de resíduos, movidos a gás natural, estão equipados com “caixa compactadora de carga traseira bifluxo”. Segundo a autarquia da Invicta, “estas viaturas permitem reforçar a capacidade operacional e garantir uma maior eficácia na execução dos circuitos, assegurando, simultaneamente, melhores condições ambientais e menor impacto em meio urbano“.

Em 2025, a Porto Ambiente recolheu 150 mil toneladas de resíduos, das quais mais de 39 mil toneladas foram recicladas e mais de 110 mil foram valorizadas energeticamente. A empresa municipal tem, atualmente, ativos na cidade 77 circuitos diários para recolha de resíduos.

Já na limpeza urbana, a Porto Ambiente investiu na entrada em funcionamento de quatro novas varredoras e uma lavadora 100% elétricas, que “aumentam a capacidade de intervenção no espaço público, incluindo zonas de difícil acesso”, assegura o município.