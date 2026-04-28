Portuguesa InnoWave investe 3,8 milhões de euros em IA para acelerar entrega de software

A tecnológica portuguesa InnoWave anunciou esta terça-feira que está a investir 3,8 milhões de euros em inteligência artificial (IA), dos quais 1,6 milhões este ano, com o objetivo de acelerar entrega de software e reforçar a competitividade.

“A tecnológica portuguesa aumentou, entre 2024 e 2025, o investimento em IA nas áreas de desenvolvimento de software, criação de novos produtos e serviços, operações e talento” e, “ao longo do corrente ano, a empresa prevê investir mais 1,6 milhões”, lê-se no comunicado.

A InnoWave “está a investir 3,8 milhões de euros em inteligência artificial até ao final de 2026, numa estratégia que permite acelerar significativamente a entrega de software e aumentar a capacidade dos seus clientes para lançar produtos com maior rapidez face à concorrência”. Entre 2024 e 2025, a tecnológica portuguesa “investiu 2,2 milhões de euros nesta área”.

A aposta da InnoWave em IA “reflete uma realidade destacada pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência entre as empresas com maior despesa em atividades de investigação e desenvolvimento em Portugal”.

Segundo a InnoWave, o investimento “que está a ser realizado tem como objetivo acelerar a adoção da IA na empresa, reforçando competências internas, otimizando processos e promovendo um ecossistema de inovação. Estruturada em seis pilares (talento, ecossistema, valor para o cliente, excelência operacional, governança e comunicação), esta abordagem combina a transformação interna com impacto no mercado”.

A IA “deixou de ser uma aposta lateral para passar a fazer parte da forma como concebemos soluções, organizamos equipas e criamos valor para os clientes. O investimento realizado até agora, e o reforço previsto para 2026, refletem uma visão de longo prazo sobre a forma como a InnoWave quer evoluir, com mais capacidade de execução, maior qualidade de entrega e um modelo operacional mais preparado para escalar”, afirma Tiago Gonçalves, presidente executivo (CEO) da InnoWave, citado em comunicado.

A InnoWave “está também a aplicar IA na análise de dados e operações, permitindo às organizações aceder à informação crítica de forma mais rápida e tomar decisões com maior impacto operacional. É o caso de um operador europeu de telecomunicações, em que esta abordagem está a ser utilizada para acelerar a identificação de falhas e a resolução de incidentes, permitindo reduzir o impacto na operação”.

Este investimento em inteligência artificial “está a permitir-nos acelerar a nossa capacidade de execução e, sobretudo, aumentar a forma como ajudamos os nossos clientes a responder e atuar mais rapidamente nos seus mercados”, conclui o responsável.