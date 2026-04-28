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Prosegur Security mobiliza quase 300 profissionais e soluções de robótica por dia no Mutua Madrid Open 2026

  • Servimedia
  • 28 Abril 2026

A operação, coordenada com as Forças e Corpos de Segurança do Estado, visa garantir o correto desenvolvimento de um torneio que reúne mais de 380.000 espetadores todos os anos.

A Prosegur Security é responsável por reforçar o dispositivo de segurança do Mutua Madrid Open 2026, que decorre de 20 de abril a 3 de maio na Caja Mágica, com uma mobilização de quase 300 profissionais por dia e o apoio de soluções avançadas de robótica, segundo a empresa.

O dispositivo é composto por guardas e coordenadores distribuídos por todo o perímetro do recinto, com presença nas entradas, áreas interiores, áreas de treino, balneários, bancadas, pista e espaços VIP.

A empresa indicou num comunicado que esta implementação faz parte do seu modelo de ‘Segurança Híbrida’, que combina o trabalho de profissionais com ferramentas tecnológicas e análise de dados para otimizar a gestão do evento e reforçar a capacidade de resposta no terreno.

Nesta edição, a Prosegur Security incorpora duas plataformas avançadas de robótica na operação, o robô quadrúpede Yellow e o robô humanoide Yellow Pro. O primeiro destina-se a tarefas de videovigilância e pode mover-se de forma autónoma ou ser teleoperado, mesmo em ambientes com escadas ou grande afluxo de público. Por sua vez, o robô humanóide possui capacidades de manipulação de objetos e entrega de mensagens de voz, além de poder ser controlado por controlo remoto ou óculos de realidade virtual para facilitar a monitorização remota de áreas sensíveis.

A empresa, com uma força de trabalho de mais de 110.000 profissionais (dos quais 35.000 operam em Espanha), destacou a sua experiência na proteção de grandes eventos desportivos e o seu compromisso com a incorporação de tecnologias avançadas no campo da segurança privada.

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