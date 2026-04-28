Seguro vai ser (mesmo) obrigatório para habitações e empresas

A constituição de “um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com reforma do regime de cobertura de riscos e criação de seguro obrigatório para habitações, apoiado por mecanismo de solidariedade para garantir acesso universal” é uma das primeiras mediadas previstas no PTRR – Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, apresentado esta terça-feira pelo Governo.

“A opção é estruturante e estratégica, seguro obrigatório para as habitações e estruturas físicas das empresas, com salvaguarda da solidariedade social para “garantir acesso universal”, disse o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na apresentação do PTRR esta terça-feira.

Embora no documento original do PTRR apenas esteja mencionada a obrigatoriedade do seguro para habitação, na apresentação Montenegro também mencionou instalações de empresas.

“Não podemos transmitir à sociedade a capacidade do Estado de pagar tudo a todos, isso não é sustentável”, acrescentou o primeiro ministro, defendendo a conciliação de responsabilidades públicas com a complementaridade com as organizações de solidariedade e privadas como as companhias de seguros. “Não podemos secundarizar o papel do setor segurador”, acrescentou.

Atualmente os seguros de património são obrigatórios apenas para condomínios, ou seja, prédios em regime de propriedade horizontal, sendo exigida cobertura de incêndio da estrutura comum e frações para o edifício, normalmente contratado pelo condomínio com base legal no Regime da Propriedade Horizontal.

Nas frações autónomas em condomínio, cada proprietário deve ter seguro que cubra a sua fração, mas não é obrigatório.

Não sendo obrigação legal, é exigido pelos bancos em caso de crédito à habitação um seguro de incêndio e frequentemente seguro multirriscos habitação. Neste estão normalmente incluídos os riscos incêndio, tempestades, inundações, danos por água para além de – em alguns casos – responsabilidade civil e roubo.

O Governo vai assim tornar o seguro obrigatório, seguindo o modelo apresentado pela ASF, entidade supervisora do setor dos seguros e fundos de pensões, como fonte regular de financiamento do futuro Fundo de catástrofes naturais e sísmicas.