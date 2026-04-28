Temperaturas máximas descem a partir de hoje. Vem aí chuva e trovoada em quase todo o país

As temperaturas máximas vão descer significativamente na quarta-feira podendo ser de menos 8 graus Celsius em algumas regiões do continente, quebrando-se a possibilidade de uma onda de calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada disse que a partir de hoje está prevista uma descida das temperaturas máximas, que nos últimos dias têm estado acima da média para a época do ano.

“Hoje ainda vamos ter um dia abafado, mas a partir da tarde, o vento vai rodar para quadrante oeste e vamos ter uma entrada de vento do mar e vai baixar a temperatura”, explicou.

De acordo com a meteorologista do IPMA, na quarta-feira, a temperatura máxima vai ter uma nova descida, mas mais acentuada em vários locais, principalmente nas regiões do norte e centro e Alto Alentejo de 5, 7 e 8 graus e no Baixo Alentejo e Algarve de 4 graus celsius.

“A partir do início da manhã de hoje vamos ter um agravamento do estado do tempo com precipitação forte, que pode ser acompanhada de granizo e trovoada generalizada. Temos já emitido aviso amarelo de precipitação e trovoada em praticamente todo o território, com exceção de Leiria, Setúbal, Lisboa e Faro”, indicou.

O aviso amarelo está também emitido para quarta-feira por causa da precipitação e trovoada para os mesmos distritos.

“Temos um vale nos níveis altos da atmosfera que vai posicionar-se a noroeste do território do continente e dá origem a esta instabilidade. No dia 30 há um alívio, uma melhoria em termos de precipitação, mas continua ainda com alguma nebulosidade e precipitação mais dispersa”, indicou.

Segundo Maria João Frada, já na quinta-feira está prevista uma subida entre 2 a 4 graus. “Não é previsível que durante esta semana e o início da próxima semana tenhamos valores de temperatura máxima na mesma ordem de valor que temos tido”, referiu.

Para o fim de semana, é expectável o regresso dos aguaceiros e trovoadas, mas ainda a confirmar.