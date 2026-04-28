Direto Economias do Golfo a caminho de maior crise desde a pandemia
O conflito no Irão já dura há 59 dias e continua sem fim à vista, com as negociações ainda num impasse e o duplo bloqueio do Estreito de Ormuz em vigor.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, está descontente com a última proposta do Irão para pôr fim ao conflito no Médio Oriente, avança a Reuters citando uma fonte do governo americano.
Teerão avançou com uma proposta para que as negociações sobre o programa nuclear só ocorram após o fim do conflito e depois das disputas sobre a navegação no Golfo estarem resolvidas. O que choca de frente com o que tem sido a posição dos EUA desde o início da guerra.
Quase dois meses depois do início da operação “Fúria Épica”, a navegação no Estreito de Ormuz continua bloqueada pelo Irão e pelos EUA, afetando o fornecimento global de gás natural, petróleo e derivados.
O impasse está a fazer subir a cotação do petróleo esta manhã, com o barril de Brent a superar os 110 dólares.
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