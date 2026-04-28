Ataque ao Irão

Direto Economias do Golfo a caminho de maior crise desde a pandemia

  • ECO
  • 8:30

O conflito no Irão já dura há 59 dias e continua sem fim à vista, com as negociações ainda num impasse e o duplo bloqueio do Estreito de Ormuz em vigor.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, está descontente com a última proposta do Irão para pôr fim ao conflito no Médio Oriente, avança a Reuters citando uma fonte do governo americano.

Teerão avançou com uma proposta para que as negociações sobre o programa nuclear só ocorram após o fim do conflito e depois das disputas sobre a navegação no Golfo estarem resolvidas. O que choca de frente com o que tem sido a posição dos EUA desde o início da guerra.

Quase dois meses depois do início da operação “Fúria Épica”, a navegação no Estreito de Ormuz continua bloqueada pelo Irão e pelos EUA, afetando o fornecimento global de gás natural, petróleo e derivados.

O impasse está a fazer subir a cotação do petróleo esta manhã, com o barril de Brent a superar os 110 dólares.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Economias do Golfo a caminho de maior crise desde a pandemia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

BRANDS' EContas Compliance Talks: ESG e a sustentabilidade fiscal

Conteúdo Patrocinado,

A forma como a conformidade digital e a rastreabilidade dos dados fiscais podem apoiar as práticas ESG das empresas foi debatida no quinto episódio das Compliance Talks. Assista aqui.