Economias do Golfo a caminho de maior crise desde a pandemia

O Presidente dos EUA, Donald Trump, está descontente com a última proposta do Irão para pôr fim ao conflito no Médio Oriente, avança a Reuters citando uma fonte do governo americano.

Teerão avançou com uma proposta para que as negociações sobre o programa nuclear só ocorram após o fim do conflito e depois das disputas sobre a navegação no Golfo estarem resolvidas. O que choca de frente com o que tem sido a posição dos EUA desde o início da guerra.

Quase dois meses depois do início da operação “Fúria Épica”, a navegação no Estreito de Ormuz continua bloqueada pelo Irão e pelos EUA, afetando o fornecimento global de gás natural, petróleo e derivados.

O impasse está a fazer subir a cotação do petróleo esta manhã, com o barril de Brent a superar os 110 dólares.