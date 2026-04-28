Trump responde a Merz. “Não é à toa que a Alemanha se encontra numa situação tão precária””

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que o chanceler alemão, Friedrich Merz, “não sabe do que fala” quando afirma que o Irão humilhou os Estados Unidos no atual conflito, por Washington não ter estratégia.

“Merz acha que não há problema em o Irão ter uma arma nuclear. Ele não sabe do que fala! Se o Irão tivesse uma arma nuclear, o mundo inteiro seria refém”, respondeu hoje Trump através da rede social Truth. “Estou a fazer algo com o Irão, neste momento, que outras nações, ou presidentes, já deveriam ter feito há muito tempo”, adiantou o Presidente norte-americano, que deixou críticas também ao desempenho da economia alemã.

“Não é à toa que a Alemanha se encontra numa situação tão precária, tanto a nível económico como noutros aspetos!”, adiantou Trump, que ordenou a 28 de fevereiro um ataque ao Irão, em conjunto com Israel, que destruiu grande parte da capacidade militar e da indústria de fabrico de mísseis e ‘drones’ de Teerão.

A República Islâmica respondeu ao ataque, justificado com a ameaça nuclear iraniana, disparando mísseis e ‘drones’ contra os países vizinhos, sobretudo a indústria de petróleo e gás destes, e bloqueando o Estreito de Ormuz, o que levou a uma escalada dos preços dos combustíveis, fortemente penalizadora de países importadores como a Alemanha.

Na segunda-feira, Merz questionou se os Estados Unidos têm “uma estratégia verdadeiramente convincente” para as negociações com o Irão, quando há uma aparente estagnação nas conversações para a paz.

“Os iranianos, ao que parece, são mais fortes do que pensávamos, e os norte-americanos, ao que parece, também carecem de uma estratégia verdadeiramente convincente nas negociações”, afirmou Merz durante um debate com estudantes de uma escola secundária em Marsberg, no centro da Alemanha.

“O problema com este tipo de conflitos é sempre o mesmo: não basta envolver-se, é preciso também sair. Vimos isso de forma muito dolorosa no Afeganistão, durante 20 anos. Vimos isso no Iraque”, afirmou o chanceler, segundo a agência de notícias alemã DPA. Merz referiu que os norte-americanos “envolveram-se nesta guerra no Irão, evidentemente, sem qualquer estratégia”, antes de sublinhar que isso também torna o fim do conflito mais difícil.

“Sobretudo porque os iranianos, ao que parece, negoceiam com muita habilidade, ou melhor, sabem muito bem como não negociar”, apontou. “Há toda uma nação inteira que está a ser humilhada pelos dirigentes iranianos”, criticou Merz, insistindo que a situação “é bastante complicada”.

O chanceler alemão admitiu que a guerra no Médio Oriente tem repercussões diretas desempenho da economia alemã, a maior da zona euro, e reiterou que Berlim mantém a oferta de garantir a reabertura do estreito de Ormuz, crucial para o abastecimento global de petróleo, enviando navios, embora tenha afirmado que uma condição prévia para tal é a cessação das hostilidades.

As declarações de Merz surgem em fase de impasse diplomático entre os Estados Unidos e o Irão, com a falta da confirmação de uma segunda reunião presencial para tentar chegar a um acordo de paz, após o primeiro encontro na capital paquistanesa, Islamabad, e depois de Washington ter prorrogado o cessar-fogo acordado em 08 de abril.