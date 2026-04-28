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 Ultra ricos vivem entre casas, jatos e iates

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Superiates e jatos privados aceleraram em 2025, mostrando que a nova riqueza global está a organizar a vida entre várias cidades, casas e centros financeiros.

Os ultra ricos estão a reorganizar o seu estilo de vida em torno da mobilidade global, com iates e jatos privados a tornarem-se peças centrais da gestão patrimonial e pessoal, segundo o The Wealth Report 2026, da Knight Frank.

O mercado de superiates recuperou em força em 2025, com o valor global das vendas de embarcações acima de 24 metros a subir 70%, para 8,5 mil milhões de dólares, apenas abaixo do pico atingido em 2021. “Os preços ajustaram-se e os compradores regressaram”, indica o relatório, sublinhando que os Estados Unidos representam entre 45% e 50% das transações globais neste segmento, consolidando o papel do capital norte-americano como motor do luxo internacional.

O crescimento foi transversal, mas mais forte no topo do mercado. As vendas de iates com mais de 70 metros aumentaram 60% face ao ano anterior, com o preço médio das embarcações transacionadas a atingir 16,6 milhões de dólares.

A geografia do luxo náutico também está a mudar. Para além do Mediterrâneo, o relatório identifica o Japão, o Mar Vermelho na Arábia Saudita e a Indonésia como novos polos de desenvolvimento, impulsionados por investimento em infraestruturas e turismo de alto rendimento.

Nos jatos privados, os dados mostram uma mudança estrutural na forma como os ultra ricos se deslocam. A VistaJet registou aumentos expressivos em rotas que ligam centros financeiros a destinos de segunda residência, como Abu Dhabi-Londres, que subiu 238% em 2025, ou Nantucket-Nova Iorque, com um aumento de 192%. “O padrão de viagem reflete uma vida multi-local”, refere o relatório, indicando que os grandes patrimónios estão a distribuir o seu tempo entre várias jurisdições, combinando negócios, investimento e lazer numa rede global de destinos.

A tendência é também geracional. No primeiro trimestre de 2026, 47% dos novos utilizadores de jatos privados tinham menos de 45 anos, o valor mais elevado de sempre, refletindo a entrada de uma nova geração de riqueza ligada à tecnologia e aos mercados financeiros.

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