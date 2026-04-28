Vem aí a primeira edição do LisbonID Conference

Nos dias 27 e 28 de maio, na Fundação Oriente, em Lisboa, acontece o LisbonID Conference, um evento que pretende explorar a evolução da identidade digital e das carteiras digitais, num momento crítico em que a segurança, a confiança e o papel da Inteligência Artificial estão no centro das decisões.

Durante dois dias, a conferência irá explorar temas centrais para a economia, como a emissão de identificação digital a nível governamental para cidadãos, empresas e instituições financeiras, a IA como ferramenta para a deteção de fraudes e o papel crescente das carteiras e dos documentos de identidade digitais nos sistemas de identificação modernos.

O evento contará com a participação de decisores políticos, especialistas em cibersegurança, empresas tecnológicas e organizações internacionais, refletindo a natureza transversal do tema.

Entre os oradores confirmados estão representantes de entidades públicas e privadas, incluindo líderes ligados à digitalização do Estado, à biometria, à proteção de dados e à inovação tecnológica.

Bernardo Correia, Secretário de Estado da Digitalização do XXV Governo da República Portuguesa, no Ministério da Reforma do Estado, Frederico Costa, CEO da Biometrid, Carlos Pina, CEO da NOSI, António Maio, Arquiteto de Soluções Digitais da INCM, a Casa da Moeda e Impressora de Segurança de Portugal e Ermes Costa Neto, Diretor de Assuntos Governamentais na SERPRO, são alguns dos nomes que vão marcar presença no evento.

O programa completo, com a agenda detalhada e todos os oradores confirmados, já está disponível, bem como a aquisição de bilhetes para o evento. Pode ver aqui o programa e adquirir o seu bilhete aqui.