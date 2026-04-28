Zurich procura recém-licenciados e finalistas para estágios remunerados

A Zurich Portugal tem abertas as candidaturas para a nova edição do seu programa de estágios remunerados. Está, assim, à procura de finalistas e recém-licenciados que estejam interessados em ter uma “experiência abrangente e imersiva no mundo corporativo”, estando disponíveis vagas em diversas áreas, das operações ao desenvolvimento de negócio.

“Comprometida com o futuro do mercado de trabalho, a Zurich Portugal anuncia a abertura de uma nova edição do Zurich Graduate Program, um programa de estágios remunerados com a duração de 12 meses, desenhado para atrair e desenvolver jovens talentos e prepará-los para os desafios do setor segurador”, informa a multinacional, numa nota enviada esta terça-feira Às redações.

Com candidaturas abertas até 5 de maio, este programa tem vagas em cinco áreas-chaves: property data analyst, life product development, business operations, operations governance & business resilience, e strategy and business development.

“O Zurich Graduate Program oferece uma oportunidade única de contacto com as diferentes áreas de negócio da Zurich, participação em projetos inovadores e networking com profissionais experientes“, sublinha a empresa, que adianta que os participantes beneficiarão de um acompanhamento próximo por parte de mentores e gestores, bem como de um plano de formação técnica e comportamental contínuo, “com o objetivo de potenciar as suas competências e acelerar o seu crescimento profissional”.

“No final do programa, existe a possibilidade de integração nos quadros da empresa“, acrescenta ainda esta multinacional do setor dos seguros. “Os candidatos devem demonstrar proatividade, espírito inovador, capacidade analítica e de trabalho em equipa“, acrescenta a mesma.